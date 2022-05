Obici francesi LG1 per l’esercito del Senegal

Il colosso francese dell’industria della Difesa terrestre Nexter ha ricevuto un contratto dal Senegal per la fornitura di 8 obici trainati LG1 da 105 mm nella prima vendita diretta tra l’esercito di Dakar e la società francese.

Dominique Guillet, Direttore della business unit Arms and Ammunition di Nexter, si è detto soddisfatto di questa vendita che “avvia una proficua collaborazione tra Nexter e le forze armate senegalesi”. Il canno e da 105 mm francese è già stato acquisito dagli eserciti di Singapore, Thailandia, Indonesia, Belgio, Canada, Colombia e Malesia.

Nexter ha già in atto contratti con la Marina Senegalese per 6 postazioni di armi remote Narwhal da 20 mm che equipaggeranno i 3 pattugliatori d’altura OPV 58S costruiti dal cantiere francese Piriou e che verranno consegnati tra il 2023 e il 2024.

L’LG 1 pesa appena 1,65 tonnellate e può essere messo in batteria in meno di 30 secondi da un equipaggio di cinque artiglieri, spara fino a 12 colpi al minuto a una distanza massima di 17 chilometri grazie a munizioni a raggio esteso come Nexter Arrowtech ERG 3.

(con fonte Nexter)