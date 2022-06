Contratto tra NHIndustries e NAHEMA per l’assistenza agli elicotteri NH90

NHIndustries ha firmato un innovativo contratto di supporto per l’NH90 con l’agenzia NATO NAHEMA, che agisce in qualità di amministrazione aggiudicatrice per conto della Direction générale de l’armement (la Direzione generale dell’armamento francese) e della Direction de la maintenance aéronautique (il Direttorato francese di supporto all’aeronautica) per il Ministero delle Forze Armate francese e del BAAINBww per il Ministero della Difesa tedesco. Questo contratto aumenterà la disponibilità degli NH90 utilizzati da Francia e Germania sia nella versione navale (NFH) che in quella terrestre (TTH).

Il contratto NH90 Operational Support (NOS), che sarà basato sulle prestazioni, vedrà entrambe le nazioni delegare a NHIndustries gran parte delle attività logistiche e di manutenzione, consentendo loro di concentrarsi sulle operazioni. L’accordo è stato inoltre concepito in modo da consentire l’adesione di altre nazioni in qualsiasi momento.

“NHIndustries è pienamente impegnata a garantire la soddisfazione dei clienti e i contenuti di questo accordo sono stati accuratamente elaborati per fornire alle forze armate francesi e tedesche la giusta serie di servizi per migliorare l’operatività, l’economicità e la manutenibilità dell’NH90. Questo nuovo contratto di assistenza rafforzerà anche l’attuale rapporto con il nostro partner NAHEMA”, ha dichiarato Nathalie Tarnaud-Laude, Presidente di NHIndustries.

“Il contratto include il supporto alle organizzazioni di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità dei clienti, che garantisce il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili e delle loro parti, e stabilisce un approccio migliorato per la gestione della catena di fornitura dei pezzi di ricambio e della MRO dei componenti”.

“Questo accordo, costituito da una serie armonizzata di servizi che coprono le esigenze operative di diverse varianti di elicotteri, segna una nuova fase dell’impegno dinamico tra NHIndustries e NAHEMA”, ha dichiarato l’Ammiraglio Giorgio Gomma, Direttore Generale di NAHEMA. “Siamo certi che questo nuovo approccio migliorerà l’efficacia delle flotte di NH90”.

Grazie a questo contratto NHIndustries si assume la piena responsabilità di garantire il flusso continuo di ricambi a Francia e Germania attraverso un servizio basato sulle ore di volo. Gestirà gli inventari di entrambe le nazioni, allocando al contempo le risorse per garantire che le ispezioni e la manutenzione programmata si svolgano senza interruzioni.

Il contratto prevede inoltre una serie di servizi a catalogo che possono essere attivati a seconda delle esigenze dell’intera comunità o delle singole nazioni, consentendo così la massima flessibilità.

L’accordo copre cinque anni di supporto con due estensioni opzionali di cinque anni ciascuna, per una durata totale di 15 anni. Servirà fino a 100 NH90 in Francia e fino a 131 NH90 in Germania.

L’elicottero militare NH90 è un moderno velivolo multiruolo progettato per soddisfare i più severi standard NATO. Sviluppato in due versioni – trasporto tattico (TTH) ed elicottero fregata NATO (NFH) – l’NH90 contiene un sistema di missione unico e completamente integrato per le operazioni nelle condizioni più difficili su terra e mare, di giorno e di notte. L’NH90 stato ordinato da quattordici nazioni (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Australia, Finlandia, Grecia, Nuova Zelanda, Norvegia, Oman, Qatar, Spagna e Svezia).

Fonte: comunicato NHIndustries

Foto Airbus/Patrick Heinz