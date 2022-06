L’Angola potenzia la flotta da trasporto strategico con altri Il-76D

L’Aeronautica Angolana sta potenziando la sua componente da trasporto strategico con alcuni aerei Ilyushin Il-76D da aggiungere come parte di un lotto composto forse da 4 velivoli che si aggiungono ai 6 già in servizio.

Come è già accaduto in passato per i velivoli da combattimento Sukhoi Su-22 e Mig 23, Luanda si è rivolta ancora una volta alla Bielorussia per acquisire aerei di seconda mano ricondizionati anche se le forze aeree di Minsk risultano disporre da alcuni anni di 2 soli aerei di questo tipo dei 32 schierati all’inizio degli anni ‘90.

Come segnala il sito specializzato sudafricano Defenceweb, l’Il-76TD, registrazione T-914, è stato avvistato a Minsk all’inizio di giugno con le insegne della Forca Aerea Nacional de Angola. Il 9 giugno, l’aereo è stato tracciato da FlightRadar24 sull’Egitto dopo essere partito dalla Bielorussia con quello che presumibilmente era il suo volo di consegna.

Sembra che l’Angola stia acquisendo tre o quattro Il-76 aggiuntivi, velivolo che impiega da circa 20 anni attualmente con 7 esemplari operativi e uno in riserva assegnati all’Esquadra de Transportes che ha sede presso la Base Aérea n. 1 (Luanda/4 de Fevereiro).

L’Aeronautica Angolana schiera una componente da trasporto basata principalmente su Antonov An-12, An-24, An-72, CASA C212 e Ilyushin Il-76 integrati di re ente da 2 Xian MA60 cinesi mentre sono stati ordinati 3 Airbus C295, due dei quali in versione da sorveglianza marittima e uno da trasporti.

Foto Forza Aerea Angolana