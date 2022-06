Nuovo logo per Iveco Defence Vehicles

Il nuovo logo di Iveco Defence Vehicles verrà presentato in giugno all’edizione 2022 di Eurosatory a Parigi. “Dal 1937 Iveco Defence Vehicles si è costruita una solida reputazione come attore chiave nel campo delle soluzioni per la Difesa terrestre” si legge nella nota stampa.

“Nel corso degli anni l’azienda ha avuto successo grazie alla sua costante attenzione all’innovazione, al progresso e all’ambizione insieme a un grande team di persone la cui passione e dedizione incarnano tutto ciò che Iveco Defence Vehicles rappresenta. La missione dell’azienda è sempre stata quella di essere un partner globale solido e affidabile, un partner su cui i clienti possono fare affidamento anche quando devono affrontare le sfide più impegnative ed estreme”.

Il comunicato di Iveco DV rileva che “qualunque siano le circostanze, i veicoli multiruolo, i camion tattici e logistici e i veicoli blindati dell’azienda forniscono ai clienti una gamma completa di soluzioni per scenari su strada e fuoristrada.

Questo approccio incentrato sul cliente, combinato con la continua aspirazione all’eccellenza, contribuisce notevolmente alla posizione del marchio sul mercato. Consapevole e orgogliosa della propria eredità, Iveco Defence Vehicles guarda ora con fermezza al futuro, più forte che mai e determinata a segnare questo traguardo con l’adozione di un logo nuovo di zecca e di una nuova identità visiva. Compatto, accattivante e dinamico, il nuovo logo rappresenta a pieno i principi guida tradizionali e innovativi del marchio, delle sue persone e delle sue soluzioni”.