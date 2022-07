Elettronica al Farnborough International Airshow 2022

Farnborough

La NATO e i Paesi alleati stanno attraversando un periodo denso di nuove minacce. I Sistemi avanzati di difesa aerea e gli aerei da combattimento di ultima generazione potrebbero realisticamente mettere in discussione la loro superiorità aerea nei conflitti futuri. Elettronica, da oltre 70 anni all’avanguardia nelle Operazioni di Supporto Elettromagnetico (EMSO), affronta queste minacce attraverso lo sviluppo e l’applicazione di capacità avanzate di guerra elettronica.

L’Electronic Warfare è infatti il core dell’esperienza di Elettronica all’interno del dominio avionico e in occasione del Farnborough International Airshow 2022 (Stand 1340) è orgogliosa di poter mostrare una ampia gamma di capacità e di essere un partner importante nei sistemi integrati di autodifesa (ISDS) che equipaggiano il velivolo da combattimento Eurofighter Typhoon e l’elicottero NH-90.

Il lavoro dell’azienda su entrambe queste piattaforme ha fornito una solida base da cui partire per sviluppare gli ISDS di domani. A tal fine, Elettronica è coinvolta nello sviluppo dell’ISDS per il Tempest, il prossimo aereo da combattimento pan-europeo.

Elettronica è Solution Provider nel dominio EMSO, che copre l’intero fabbisogno operativo nei domini Air, Naval, Ground, Space e Cyber. In particolare, la Società fornisce prodotti stand-alone e integrati che proteggono tutte le dimensioni e i tipi di velivoli militari. Le soluzioni tecnologiche e operative più avanzate di Elettronica per la detezione sono il ricevitore di allarme radar completamente digitale (RWR) ELT162, la famiglia di misure di supporto elettronico (ESM) di nuova generazione ALR733.

Una volta rilevate, le minacce possono essere disturbate grazie alla famiglia di jammer avanzati Electronic Counter Measures (ECM). Le capacità di detection e jamming sono combinate nel sistema integrato Virgilius, che può essere installato internamente in velivoli ad ala fissa e rotante. Gli utenti che preferiscono un sistema montato esternamente possono optare per l’EDGE Escort Jamming e Airborne Electronic Attack pod. EDGE esegue la protezione elettronica e l’attacco per singoli velivoli e formazioni.

Inoltre, può essere utilizzato come sistema di raccolta di informazioni sui segnali, fornendo tre sistemi in uno. L’ELT/577 Directional Infrared Countermeasure (DIRCM), basato sulla tecnologia avanzata Quantum Cascade Laser, equipaggia velivoli ad ala fissa e rotante proteggendoli da tutte le minacce guidate a infrarossi.

Oltre alla potenza aerea, Elettronica sta intensificando il suo coinvolgimento nel dominio in rapida ascesa dello Space EW. Le soluzioni dell’azienda supportano la protezione di satelliti e utenti a seconda dell’accesso ai servizi spaziali. Inoltre, la settantennale esperienza EMSO sta dando un importante contributo alla lotta contro il COVID-19: Il nuovo sistema E4Shield di Elettronica protegge gli ambienti interni utilizzando le onde elettromagnetiche per uccidere il virus, senza rischi per l’uomo.

Fonte: comunicato Elettronica Group