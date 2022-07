Nuovo contratto sul mercato domestico per CY4GATE GROUP

CY4GATE (EGM: CY4) – gruppo operante nel mercato della cyber security e cyber intelligence a 360°, ha reso noto di essersi aggiudicata un contratto per la fornitura di una propria soluzione di Cyber Intelligence con un importante cliente pubblico nazionale.

“Il contratto – si legge nel comunicato – dalla durata complessiva di un anno e dal valore di circa 1,4 milioni di euro prevede la fornitura di innovativi moduli di cyber intelligence che integrano in un’unica suite le più recenti tecnologie proprietarie sviluppate dall’azienda in una combinazione supportata da dedicati algoritmi di intelligenza artificiale.

L’obiettivo di rendere più efficace ed efficiente l’utilizzo della suite stessa da parte del cliente, in un contesto caratterizzato dalla necessità di lavorare su big data per estrapolare informazioni che agevolino la decisione con un margine minimo di rischio”.

“Siamo soddisfatti per la sigla di questo contratto, che ancora una volta conferma l’attenzione crescente verso i nostri prodotti e verso una customer value proposition che suscita il pieno interesse di tutti gli stakeholder in Italia ma anche all’estero, ha dichiarato Emanuele Galtieri, CEO di Cy4gate Group(nella foto)

“Siamo fermamente convinti della necessità di proseguire con gli investimenti in tecnologia e sviluppo di know-how proprietario e nazionale su un segmento di mercato che – da più parti – viene dato a tassi di crescita a doppia cifra nel quinquennio. Il progetto da poco acquisito è strategico per l’Azienda poiché, includendo importanti pacchetti di attività ad elevato contenuto innovativo e di ricerca, va esattamente nella direzione auspicata e ci permetterà di consolidare e rafforzare le competenze e skills tecniche di settore da applicare in futuri progetti cyber”.