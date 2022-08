Rapid Pacific: primo rischieramento nell’Indo Pacifico per la Luftwaffe

Sei velivoli da combattimento Eurofighter Typhoon dell’Aeronautica Tedesca hanno raggiunto il 15 agosto la base aerea di RAAF Darwin, nel nord dell’Australia, transitando per Singapore nell’ambito di un rischieramento che ha testato la capacità di coprire 22.000 chilometri nell’arco di sole 24 ore previsto dalla campagna “Rapid Pacific” della Luftwaffe che vedrà la partecipazione all’esercitazione internazionale “Pitch Black”.

I 6 Typhoon coinvolti nell’esercitazione sono stati accompagnati da quattro aerei da trasporto A400M e 3 tanker Airbus A330 MRTT. I caccia sono stati riforniti di carburante durante il volo e hanno effettuato soste lungo il percorso per il rifornimento, l’ispezione e la rotazione dei piloti.

Durante una sosta in una base vicino ad Abu Dhabi, la Luftwaffe ha affermato che 2 Eurofighter hanno avuto problemi tecnici. Un velivolo è stato riparato sul posto mentre l’altro non ha proseguito l’esercitazione a causa di un problema all’impianto idraulico. L’esercitazione multinazionale “Pitch Black 2022” sta riunendo circa 2.500 militari e 100 aerei da tutto il mondo che per tre settimane si addestreranno nel nord dell’Australia. La Germania vi partecipa quest’anno per la prima volta.

Oltre alla Germania, partecipano Francia, Regno Unito e Olanda, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Canada, Malaysia, India, Filippine, Giappone e Thailandia.

L’esercitazione è progettata per testare e migliorare l’integrazione delle forze multinazionali e “riconoscere le solide relazioni dell’Australia e l’alto valore che attribuiamo alla sicurezza regionale e alla promozione di legami più stretti in tutta la regione indo-pacifica”, ha affermato la Royal Australian Air Force che ha messo a disposizione dei velivoli le baso di Darwin, Tindal e Amberley.

L’esercitazione arriva in una fase in cui le tensioni tra Cina e Stati Uniti si sono riacutizzate in seguito alla visita della speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi a Taiwan, e dimostra la capacità di una nazione europea di trasferire rapidamente la propria forza aerea nella regione.

L’Unione Europea ha presentato a settembre una nuova strategia per rafforzare i legami economici, politici e di difesa nell’Indo-Pacifico. Il ministro della Difesa tedesco Christine Lambrecht ha detto ai giornalisti che, nonostante la guerra in Ucraina sia al momento una priorità, lo schieramento dei Typhoon sottolinea che l’Asia non è stata dimenticata. “Siamo al fianco di tutti coloro che sostengono i nostri valori come democrazia, libertà e sicurezza, e siamo pronti a dare il nostro contributo”, ha detto il ministro.

“L’area dell’Indo-Pacifico riveste una grande importanza per la Germania e condividiamo gli stessi valori con molti partner in questa regione” ha detto il capo di stato maggiore della Luftwaffe tenente generale Ingo Gerhartz (nella foto sopra).

Al termine dell’esercitazione “Pitch Black 2022” il gruppo di volo tedesco parteciperà ad attività addestrative in Giappone e Corea del Sud.

Foto Luftwaffe