L’Italia alla testa del Battle Group NATO in Bulgaria

Lunedì 17 ottobre, presso il training center di Novo Selo, si è svolta la cerimonia di avvicendamento alla guida dell’eVA Battle Group, il contingente NATO da oggi a guida italiana, che opera in Bulgaria sotto il diretto comando di SACEUR nella parte orientale dell’Alleanza.

Alla presenza del Presidente della Repubblica bulgara Rumen Radev, dei Ministri della Difesa italiana e bulgara, Lorenzo Guerini e Dimitar Stoyanov, del Comandante del Supreme Allied Command Europe, General Christopher Cavoli, del Capo di Stato Maggiore della Difesa italiana, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e di altre autorità civili e militari NATO e di entrambe i paesi, il Colonnello Francesco Alaimo, comandante dell’82° Reggimento Fanteria “Torino” ha assunto il ruolo di Framework Nation ovvero la guida del contingente multinazionale della NATO.

L’impiego di unità dell’Esercito Italiano, in territorio bulgaro per la prima volta, è stato possibile grazie alla stesura di specifici accordi tecnico-logistico-amministrativi tra gli Alleati e la Bulgaria, Nazione ospitante.

Con l’adesione all’iniziativa “eVA”, l’Italia si conferma tra i principali Paesi contributori, in termini di uomini, mezzi e risorse, al rafforzamento della postura di deterrenza e difesa della NATO sul fianco est.

In Bulgaria l’Italia impiegherà circa 740 unità tra uomini e donne. Le attività di addestramento del Multinational Battle Group Bulgaria, sono svolte congiuntamente ai gruppi tattici NATO già esistenti in Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Romania e Slovacchia e si estendono lungo il fianco orientale della NATO, dal Mar Baltico al Mar Nero.

I Battle Group, sono stati istituiti dall’Alleanza in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia in concerto con i piani di difesa della NATO. Oltre al contingente in Bulgaria, l’Italia è presente nei Battle Group in Lettonia e in Ungheria.

Fonte: Stato Maggiore Difesa