Lanciato con successo il satellite di telecomunicazioni EUTELSAT 10B

Il satellite di telecomunicazioni EUTELSAT 10B, realizzato da Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), è stato lanciato con successo da un razzo SpaceX Falcon 9 da Cape Canaveral in Florida.

Realizzato per l’operatore internazionale Eutelsat, il satellite EUTELSAT 10B fornirà servizi ad alte prestazioni (HTS) per il settore aereo e marittimo in Europa, nel bacino del Mediterraneo, in Medio Oriente, in Africa, nell’Oceano Atlantico e nell’Oceano Indiano. Questi servizi saranno forniti da un carico utile digitale multifascio che consente l’allocazione dinamica dei servizi, fondamentale per garantire una solida flessibilità in risposta alle mutevoli esigenze del mercato. Il satellite trasporta anche due payload in banda C e Ku per garantire la continuità del servizio televisivo per gli attuali clienti del satellite EUTELSAT 10A.

EUTELSAT 10B è dotato di un processore digitale di quinta generazione integrato nel cuore del payload che consente di raggiungere un elevato grado di flessibilità ed efficienza, in termini di capacità di trasmissione e larghezza di banda. Il satellite è basato sulla piattaforma Spacebus NEO interamente elettrica sviluppata da Thales Alenia Space con il supporto dell’Agenzia Spaziale Francese (CNES) e dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Ha una durata di vita nominale di almeno 15 anni.

Con una capacità superiore rispetto al suo predecessore EUTELSAT 10A – anch’esso progettato da Thales Alenia Space e lanciato nel 2009 – le missioni HTS di questo satellite di nuova generazione consentiranno a Eutelsat di soddisfare la crescente domanda di connettività ovunque e in qualsiasi momento, a terra, per mare e in volo.

“Dopo il lancio lo scorso settembre del satellite KONNECT VHTS dedicato a colmare il divario digitale in Europa, sono entusiasta del successo anche del lancio di EUTELSAT 10B che migliorerà la connettività per il settore aereo e marittimo” – ha dichiarato Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space – “Quest’ ultimo risultato riflette la nostra capacità di sviluppare nuove soluzioni per le telecomunicazioni, in collaborazione con il nostro cliente Eutelsat e con CNES e ESA, il cui supporto è stato fondamentale per soddisfare le esigenze del mercato attuale ed emergente”.

Fonte: comunicato Thales Alenia Space