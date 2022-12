Decision Intelligence: uno strumento per la sicurezza di persone e aziende

Avere a disposizione grandi volumi di dati è fondamentale quando si parla di sicurezza. Ancor più centrale è però la capacità di saper leggere, analizzare e processare questi dati, ovvero essere in grado di estrapolare evidenze e insights utili al proprio obiettivo. Per sopperire a questo bisogno e ottimizzare i processi di analisi ed interpretazione del dato esistono diverse metodologie e strumenti. Uno di questi è la decision intelligence.

Cos’è la Decision Intelligence

La Decision Intelligence è un insieme di tecnologie abilitanti per migliorare il decision making atte a far fronte alle crescenti necessità di trasparenza, ripetibilità, interpretabilità, imparzialità, affidabilità e accountability derivanti dalla dinamicità e complessità degli ecosistemi aziendali.

In breve, è un processo basato sui dati che consente di prendere decisioni più rapidamente e accuratamente sfruttando un panorama informativo completo. Incrementa inoltre le capacità organizzative nell’utilizzare enormi (e diversificati) volumi di dati per ottenere informazioni dettagliate, contestualizzare le decisioni aziendali e rivedere l’impatto che le decisioni avranno sull’organizzazione o sulle persone specifiche.

La Decision Intelligence non sostituisce gli esseri umani nel processo decisionale, in quanto l’analista è sicuramente un valore aggiunto dell’analisi. È però attraverso l’ausilio della piattaforma che l’analista è in grado di contestualizzare, organizzare ed analizzare dati eterogenei per poter fornire le sue raccomandazioni al decisore.

Pertanto, essa aumenta la capacità degli analisti di prendere decisioni, migliorandole, contestualizzandole e rendendole più coerenti.

Al crescere dell’utilizzo della Decision Intelligence nei processi aziendali, proporzionalmente aumenta la velocità nel prendere decisioni e nella contestualizzazione delle informazioni supportando, ad esempio, le indagini d’intelligence, le quali vengono raggiunte più facilmente e meno dispendiosamente.

L’applicazione alla sicurezza

Uno degli utilizzi meno inflazionati della Decision Intelligence afferisce al suo impiego in ambito security. Essa, infatti, come strumento per la raccolta e l’analisi di grandi volumi di dati ottenuti da fonti eterogenee, rappresenta uno strumento molto utile per le attività riguardanti la protezione di persone o aziende specifiche, o di particolari aspetti di queste.

Un classico esempio riguarda la prevenzione dei rischi cyber, fisici e reputazionali derivati dall’esposizione online di dati personali, soprattutto se appartenuti a persone particolarmente in vista o pubblicamente esposte.

Tanto per le organizzazioni (pubbliche e private) quanto per le relative figure apicali – manager, politici e personaggi pubblici, anche non necessariamente legati al mondo del business ma particolarmente esposti sul web – tenere sotto controllo la disponibilità in rete dei propri dati è fondamentale per prevenire rischi quali perdita di dati, azioni fraudolente, interruzioni di attività mediante il blocco dei sistemi informatici, furto di informazioni confidenziali, personali o sensibili e la loro conseguente diffusione online in maniera illecita.

Telsyolimpo: la Decision Intelligence di Telsy

TelsyOlimpo, la soluzione di Decision Intelligence di Telsy, è una piattaforma modulare basata su tecnologie innovative di Machine Learning e Natural Language Processing, che permette di integrare ed elaborare real-time dati interni ed esterni all’organizzazione per fornire, ai decisori, gli elementi chiave per prendere decisioni time-sensitive e al contempo automatizzare processi analitici.

Uno degli specifici contesti operativi di TelsyOlimpo è la VIP Digital Protection, un modulo progettato specificatamente per individuare e analizzare i dati presenti in rete contestualizzandoli nei vari profili di rischio.

Attraverso un processo continuo di data gathering, TelsyOlimpo fornisce agli analisti specializzati tutti gli elementi utili a tracciare un’analisi completa sull’esposizione del target, consentendo anche di correlare l’esposizione dei dati agli aspetti più propriamente reputazionali desumibili dalle attività di web & social listening.

La piattaforma consente quindi di fornire un supporto di reporting continuo, basato su un’analisi sia quantitativa che qualitativa delle informazioni e di individuare con velocità e precisione tutti i possibili scenari di rischio.

Grazie a specifiche dashboard, il modulo VIP Digital Protection di TelsyOlimpo permette infine agli analisti di fornire, alla persona interessata, tutti gli strumenti e le indicazioni per intraprendere eventuali contromisure tese a mitigare e correggere i vari profili di esposizione.

