Missione EMASoH: il pattugliatore Thaon di Revel in esercitazione con la Marina bahrenita

Nei giorni scorsi al largo delle coste bahrenite si è svolta un’esercitazione tra un’unità della Marina Militare italiana, il Pattugliatore d’Altura Thaon di Revel, e una unità della Royal Bahrain Naval Force (RBNS), il pattugliatore Ahmed Al Fateh.

Durante l’evento addestrativo sono state condotte operazioni congiunte impiegando anche l’elicottero SH-90 italiano. Le navi hanno effettuato manovre cinematiche ravvicinate ed esercitazioni di comunicazioni via radio e ottiche.

L’attività è stata capitalizzata anche a favore dei giovani Ufficiali imbarcati offrendo, peraltro ad una aliquota dei rispettivi equipaggi la possibilità di svolgere uno scambio di personale durante l’esercitazione in modo da massimizzare il coinvolgimento in termini di interoperabilità in mare.

Una attività attuata in esito allo scambio di visite istituzionali bilaterali svolte durante la sosta a Manama dal pattugliatore italiano, nel ruolo di Flagship dell’operazione AGENOR, sotto l’egida dell’Iniziativa denominata European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASoH).

Il lungo periodo di impegno fuori area di nave Thaon di Revel, iniziato lo scorso 12 agosto con la partecipazione alle diverse operazioni in area, fino a toccare l’area del Mar Arabico e il Golfo, rappresenta quindi un’occasione estremamente favorevole per il consolidamento dei rapporti con le Marine della regione, nel più ampio spettro di attività di confidence building e naval diplomacy tradizionalmente svolte dalla Marina Militare nell’area del Mediterraneo Allargato.

Fonte: comunicato Stato Maggiore Difesa