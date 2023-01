Il Gruppo Wagner ha ridotto le forze schierate in Libia

Secondo fonti libiche sentite dall’agenzia di stampa Adnkronos i contractors russi del Gruppo Wagner ancora presenti in Libia sarebbero tra mille e duemila con 9 aerei da combattimento Mig 29, per la maggior parte dispiegati tra la base aerea di al-Jufra, nella parte centrale del Paese, e a Sirte, lungo la linea fortificata che separa le forze fedeli al generale Khalifa Haftar (Esercito Nazionale Libico -LNA) e le milizie di Tripoli e Misurata vicine al governo libico riconosciuto dall’ONU.

Nell’ultimo anno, dopo l’inizio della guerra in Ucraina, il loro numero si sarebbe notevolmente ridotto. “Fino a un anno fa si parlava di circa cinquemila uomini – riferiscono le fonti, sottolineando che non ci sono comunque mai state cifre ufficiali relative alla loro presenza – ma negli ultimi mesi ne è stata richiamata la maggior parte per essere ridispiegata in Ucraina”.

I miliziani di Evgheny Prigozhin , che avevano avuto un ruolo determinante nella fallita offensiva dell’LNA su Tripoli, sono presenti anche in diversi altri paesi africani, soprattutto in Mali e Repubblica Centrafricana. La loro presenza sarebbe stata al centro dei colloqui di Tripoli dei giorni scorsi tra le autorità locali e il direttore della Cia William Burns e della visita di ieri al Cairo del segretario di Stato americano Anthony Blinken.