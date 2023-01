Munizioni sudafricane da 155 mm per l’artiglieria di un esercito della NATO

La filiale sudafricana di Rheinmetall Waffe Munition GmbH, il colosso tedesco della difesa e della tecnologia, fornirà a un paese della NATO non meglio precisato munizioni da 155 mm del valore di “tre milioni di euro”. Rheinmetall Denel Munition (RDM) è una partnership tra la casa madre tedesca (51%) e Denel 49%), di proprietà statale sudafricana.

La sede centrale di Rheinmetall, a Dusseldorf, ha reso noto che le munizioni saranno della “comprovata linea di prodotti Assegai” e saranno fornite secondo i termini di un contratto quadro quinquennale che prevede la consegna di proiettili da 155 mm M2005 V-LAP (proiettili di artiglieria a lungo raggio) con riduttore di usura della canna e riduttore del bagliore della volata, cariche modulari M92 e varie spolette.

Il V-LAP M2005 da 155 mm presenta un elevato effetto di frammentazione e una portata estesa utili a colpire convogli logistici e bersagli poco protetti.

Resta da comprendere se lo stato membro della NATO che ha acquisito queste munizioni intende utilizzarle per rafforzare le proprie scorte, per sostituire munizionamento in calibro 155 trasferito negli ultimi mesi all’Ucraina o per equipaggiare direttamente l’Esercito Ucraino che dispone di diversi sistemi di artiglieria trainata (M777 e FH-70) e semovente (M109, Pzh-2000 e Krab) in calibro 155 mm.

RDM produce una varietà di munizioni d’artiglieria in calibro 155 mm ma anche 60, 81 e 120 mm per i mortai oltre a granate da 40 mm, proiettili navali da 76/62 mm, bombe per aerei e sistemi di bonifica dei campi minati.

(con fonte Defenceweb)

Foto RDM