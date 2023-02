Elettronica è un Great Place to Work!

Elettronica ottiene per il sesto anno consecutivo la certificazione Great Place to Work® confermandosi tra le migliori società italiane con più di 500 dipendenti in cui lavorare.

Un riconoscimento prestigioso per l’azienda, già inclusa tra le “Welfare Champions” per essersi distinta nelle politiche di welfare aziendale su scala nazionale e tra le “Best Managed Companies” – unica azienda con sede nel Lazio e la sola operante nel campo della Difesa – per aver messo l’innovazione tecnologica al centro del proprio business e per le ottime capacità manageriali e strategiche.

Elettronica si dimostra ancora una volta un ambiente di lavoro di qualità, tra i migliori in Italia, attenta alla qualità della propria cultura organizzativa e del proprio clima aziendale, con un modello organizzativo focalizzato sulle persone e basato sui valori dell’affidabilità, appartenenza, credibilità, rispetto, equità e orgoglio che sono al centro delle azioni e della Responsabilità sociale d’impresa.

La certificazione è stata ottenuta a seguito dell’indagine sul clima organizzativo condotta dal Great Place to Work® Institute, intervistando i dipendenti che hanno espresso un’opinione sul proprio ambiente di lavoro. Due le direttrici attraverso le quali la cultura aziendale è stata analizzata: da una parte l’ambiente di lavoro e dall’altra le politiche di gestione del personale. In quest’ultimo ambito rientrano: i processi di gestione delle risorse umane orientati alla formazione continua, il work-life balance, senso di appartenenza e orgoglio, forte spinta all’employer branding e quindi attrattività nei confronti del mercato del lavoro e dei talenti, nonché attenzione all’innovazione e alla sostenibilità.

L’indagine 2022-2023, alla quale ha partecipato l’83% della popolazione aziendale, ha restituito valori positivi. In tema di appartenenza, l’80% della popolazione aziendale crede fortemente nei valori aziendali. Il 78% è orgoglioso di dire che lavora per questa azienda mentre il 76% prova un senso di orgoglio per quello che Elettronica riesce a realizzare. Per i più giovani Elettronica è considerato un eccellente posto di lavoro: infatti i risultati per chi ha fino a 25 anni si attestano all’87 % e aumentano al 100% per la cosiddetta Generazione Z.

Positivi i giudizi espressi in merito alla conciliazione vita-lavoro: l’89% dei dipendenti ritiene positiva la possibilità di assentarsi da lavoro quando ne ha bisogno. In quest’ottica, proprio per conciliare sempre di più le esigenze lavoro-vita privata, l’azienda da gennaio ha adottato una maggiore flessibilità oraria.

Lo scorso anno Elettronica ha inoltre introdotto lo smart working in modo strutturale come nuova modalità di lavoro flessibile per conciliare ulteriormente i tempi di vita e lavoro, migliorando la produttività e la focalizzazione sui risultati. I giudizi sono stati positivi, soprattutto per quanto riguarda l’impatto sui gruppi di lavoro: per il 74% dei dipendenti, infatti, si riesce a fare gruppo anche lavorando da remoto. Il 72%, poi, ritiene che l’implementazione strutturale dello smart working abbia avuto un impatto positivo sia sulla responsabilizzazione delle persone verso gli obiettivi, sia sulla produttività.

Da molti anni la centralità delle persone è una questione di continua attenzione per Elettronica. Con l’obiettivo di accrescere e sostenere il loro benessere, ascoltandone le esigenze e favorendo il work-life balance, l’azienda ha adottato il piano Welfare “Enjoy Life Time”. Tramite questa iniziativa, arricchita di anno in anno e molto apprezzata per le tipologie di benefit offerti e per la facilità di fruizione, vengono messi a disposizione delle persone numerosi servizi relativi a previdenza e assistenza, salute e sicurezza, istruzione, mobilità, cultura, tempo libero.

Buono il parere anche sulle strutture aziendali: per il 75%, infatti, le strutture delle nostre sedi contribuiscono a creare un buon ambiente lavorativo. In quest’ottica l’azienda ha deciso di inaugurare lo scorso anno due campi di paddle e a gennaio il nuovo ristorante aziendale, ancora più attento alla salute e al benessere delle persone di Elettronica.

Positivi anche i giudizi espressi dai neoassunti: “Quando una persona è assunta, viene fatta sentire la benvenuta”, asserisce l’88% delle nostre persone, a testimonianza dell’efficacia dei nostri percorsi di “On-boarding” per i neoassunti, insieme all’accento sulla valorizzazione delle competenze. Elettronica ha inoltre implementato il “Learning Management System”, modulo digitale che consente di coordinare l’intero processo formativo aziendale, dalla pianificazione fino alla valutazione dei risultati, l’erogazione della certificazione e la storicizzazione sul curriculum vitae del dipendente, nonché il sistema di Performance Management per conoscere e colmare i gap di skills rilevati e condivisi.

“Le nostre persone rappresentano il futuro e il presente di Elettronica e questi risultati ci dimostrano che stiamo lavorando nella direzione giusta. Ottenere per il sesto anno consecutivo il riconoscimento Great Place to Work – commenta il CEO e Direttore Generale Domitilla Benigni – mostra quanto il people care sia un fattore chiave dell’impegno ESG dell’azienda e contribuisca ad accrescere il nostro entusiasmo e ci spinga a continuare il percorso di miglioramento. Come azienda ci impegneremo affinché Elettronica continui a essere un Great Place to Work per il benessere delle nostre persone e per confermare un benessere di lungo periodo alla nostra organizzazione”.

“Elettronica vive un momento di forte crescita. Lo scorso anno abbiamo assunto 140 nuovi dipendenti e prevediamo l’ulteriore ingresso di circa 200 persone entro la fine del 2023. – dichiara Massimo De Bari, Vice President People, Communication & Asset Management. – In una fase di rapida evoluzione come questa, diventa ancora più importante cercare il feedback da parte delle nostre persone per valutare la salute organizzativa dell’azienda, ovvero la sua capacità, non solo di essere efficace e produttiva, ma anche di crescere e svilupparsi promuovendo e mantenendo un elevato grado di benessere fisico e psicologico delle persone. Infine, resta fondamentale la necessità di confermare la tenuta nel tempo dell’identità culturale di Elettronica che, costruita in settant’anni di storia, rimane uno dei principali asset che rende la nostra organizzazione un Great Place to Work. La certificazione appena conquistata è per noi garanzia di questa consapevolezza.”

Fonte: comunicato Elettronica