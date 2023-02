Security Monitoring: proteggere la tua azienda dalle minacce informatiche

Hacker o malware, dipendenti incauti o scontenti, dispositivi e sistemi operativi obsoleti o vulnerabili, cloud computing pubblico e mobile o service provider terzi: nel normale corso delle attività aziendali la maggior parte delle imprese risulta generalmente esposta a minacce alla sicurezza di gravità variabile.

Data la natura onnipresente e inevitabile dei rischi alla sicurezza, la protezione del sistema richiede tassativamente tempi di risposta rapidi, con un monitoraggio della sicurezza continuo e automatizzato per un rapido rilevamento delle minacce e l’adozione di contromisure.

Il Security Monitoring, talvolta denominato “Security Information Monitoring” o “Security Event Monitoring”, implica la raccolta e l’analisi di informazioni per rilevare comportamenti sospetti o modifiche di sistema non autorizzate sulla propria rete, definendo quali tipi di comportamento dovrebbero generare avvisi e quindi adottare contromisure basate sugli avvisi, secondo necessità.

Cos’è il security monitoring?

Il Security Monitoring è il processo di monitoraggio volto a individuare attacchi informatici e data breach. Il monitoraggio real-time della rete informatica è una parte fondamentale del lavoro necessario a ridurre il rischio informatico. Le organizzazioni che svolgono attività di Security Monitoring riescono a intercettare gli attacchi e a rispondere in tempi minimi.

In termini di risk management, ridurre i tempi di detection and response attraverso un’azione proattiva di monitoraggio delle infrastrutture significa ridurre sensibilmente la possibilità di incorrere in danni reputazionali, economici o finanche fisici.

Parliamo di un’attività talmente importante che le aziende che trattano dati estremamente sensibili spesso si affidano ai SOC, centri operativi anche 24/7, in cui degli esperti di sicurezza informatica monitorano in tempo reale e di persona la sicurezza delle reti.

Come farsi trovare pronti

La maggior parte delle violazioni cyber sono rilevate dopo alcune settimane, altre scoperte solo dopo mesi, e spesso i target di attacco riguardano asset o dati della cui esistenza l’organizzazione non era del tutto consapevole.

Tra i software e le soluzioni necessarie per svolgere un’attività di Security Monitoring è centrale la Threat Intelligence. Si tratta di strumenti che utilizzano i dati, la competenza di esperti dedicati o anche l’intelligenza artificiale per avere sempre a disposizione un catalogo aggiornato delle minacce più recenti, conferendo al sistema di protezione delle reti la capacità di riconoscere l’attacco o il malware e intervenire.

Occorre però fare attenzione a non scambiare la Threat Intelligence per il Security Monitoring. Infatti, per ottenere un monitoraggio efficace in grado di attuare una risposta real-time è necessario adottare anche altre tecnologie ed avere una strategia ben chiara.

Tecnologie come le soluzioni di network security, ovvero approcci finalizzati a mettere in sicurezza tutta la rete aziendale, includendo anche l’IoT, i terminali dei dipendenti in smart working ecc.

Per proteggere dagli attacchi informatici tutta la rete aziendale, è necessario ricorrere ad una serie di software ulteriori oltre alla Threat Intelligence. Solo la combinazione sinergica di azioni preventive e proattive, infatti, può dare senso al Security Monitoring.

Se da un lato riconoscere gli attacchi più recenti è necessario, dall’altro questo monitoraggio è efficace solo se genera una incident response rapida e risolutiva. Da questo punto di vista, quindi, è fondamentale utilizzare prodotti di sicurezza informatica con varie funzioni: firewall, antivirus, SIEM ecc.

Il Security Monitoring di Telsy

Oltre a proteggere la propria azienda da eventuali minacce, il security monitoring può anche aiutare a ridurre i costi associati alla sicurezza informatica. Ad esempio, monitorando i sistemi in tempo reale, è possibile identificare e risolvere i problemi di sicurezza prima che causino danni significativi, il che può aiutare a evitare costosi interventi di riparazione.

Telsy mette a disposizione dei propri clienti una soluzione dedicata al monitoraggio completo dell’infrastruttura ICT, che permette di beneficiare delle competenze specialistiche del SOC aziendale riducendo i tempi di detection e response in caso di anomalie o intrusioni.

Il servizio semplifica ed ottimizza le operazioni di raccolta, analisi, alerting, auditing e reporting di tutti gli eventi generati dall’infrastruttura ICT. Il tutto supportato da un servizio di help desk rapido ed efficiente, dedicato all’accoglienza, alla gestione delle richieste e all’invio della reportistica mensile.

Attraverso strumenti come il TelsyEDR, il servizio di Incident Response e gli esperti cyber dedicati alle continue analisi e produzione di report, il servizio di Security Monitoring di Telsy garantisce sicurezza e protezione per i sistemi di organizzazioni grandi e piccole, permettendo di personalizzare l’offerta in base alle specifiche necessità di ogni cliente.

Scopri di più su telsy.com