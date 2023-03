10 000 ore di volo per i Rafale egiziani

L’Aeronautica Egiziana è la prima forza aerea non francese ad aver raggiunto le 10mila ore di volo con i velivoli da combattimento Dassault Rafale, in servizio nei reparti di volo del Cairo dal 2015.

“Questo importante traguardo conferma l’eccellenza tecnologica e operativa del Rafale e attesta la qualità della formazione degli equipaggi egiziani ricevuta in Francia. Dimostra inoltre l’efficacia dei sistemi e del personale messi in atto da Dassault Aviation per supportare l’implementazione del velivolo in Egitto. Infine, illustra la grande abilità dell’aeronautica militare egiziana, che ha effettuato la trasformazione dei suoi piloti e meccanici nel Rafale con facilità e fluidità“, ha reso noto un comunicato di Dassault.

“L’Egitto ha scelto il Rafale, riconoscendo il suo carattere unico di ‘game-changer’, per garantire il suo ruolo in piena sovranità come attore chiave nell’arena regionale e internazionale, in un contesto geopolitico impegnativo. Questa celebrazione intorno alle 10.000 ore di volo del Rafale saluta la grande maestria dell’aeronautica militare egiziana, l’eccellenza del Rafale, e onora Dassault Aviation, che ha mantenuto solide relazioni con l’Egitto basate sulla fiducia e sull’impegno per quasi 50 anni”, ha affermato Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation.

L’Egitto ha ordinato i primi 24 Rafale nel 2015 e altri 30 nel 2021, armati con missili aria-aria MBDA MICA, armi a distanza HAMMER, munizioni guidate da Al Tariq e missili da crociera MBDA SCALP.

Foto Aeronautica Egiziana