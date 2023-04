Thales proteggerà le infrastrutture europee dagli attacchi quantistici

Thales prende parte alla seconda rivoluzione quantistica con un ruolo di primo piano, collabora infatti con una ventina di partner accademici, industriali e del deep tech all’iniziativa EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure), che mira a implementare un’infrastruttura di comunicazione quantistica per gli Stati membri dell’UE nel prossimo triennio.

Entro il 2040, i computer quantistici potranno utilizzare la loro straordinaria potenza di calcolo per decodificare i dati crittografati e minacciare seriamente la sicurezza anche dei sistemi di comunicazione che godono della massima protezione. EuroQCI mira quindi a contrastare tale minaccia sviluppando sistemi sovrani per proteggere le comunicazioni e i dati delle istituzioni governative e delle infrastrutture critiche.

L’obiettivo a più lungo termine è quello di creare un Quantum Information Network (QIN) che sfrutterà il fenomeno dell’entanglement quantistico non solo per garantire la sicurezza delle comunicazioni, ma anche per creare reti di sensori e processori quantistici, che hanno il potenziale per guidare aumenti esponenziali delle prestazioni, già eccezionali, di sensori e computer quantistici.

In questo ambizioso progetto, Thales fa parte di numerosi nuovi consorzi che sono stati istituiti dalla fine del 2022 nei seguenti settori:

Ripetitori quantistici, con l’Università di Delft : QIA (Quantum Internet Alliance) – guidata dalla Delft University of Technology nei Paesi Bassi – sta lavorando per dimostrare la fattibilità di connettere utenti in due aree metropolitane distanti 500 km, utilizzando ripetitori quantistici, che possono compensare la perdita di informazioni attraverso la memoria quantistica.

: QIA (Quantum Internet Alliance) – guidata dalla Delft University of Technology nei Paesi Bassi – sta lavorando per dimostrare la fattibilità di connettere utenti in due aree metropolitane distanti 500 km, utilizzando ripetitori quantistici, che possono compensare la perdita di informazioni attraverso la memoria quantistica. Distribuzione di chiavi quantistiche : QKISS – coordinato da Exail – e QUARTER – guidato da LuxQuanta – sta sviluppando sistemi di distribuzione di chiavi quantistiche per proteggere le comunicazioni critiche degli utenti dagli attacchi informatici.

: QKISS – coordinato da Exail – e QUARTER – guidato da LuxQuanta – sta sviluppando sistemi di distribuzione di chiavi quantistiche per proteggere le comunicazioni critiche degli utenti dagli attacchi informatici. Certificazione della comunicazione quantistica : PETRUS – guidata da Deutsche Telekom – è il coordinatore ufficiale di 32 progetti EuroQCI, per conto della Commissione Europea. Sta inoltre sviluppando una struttura per la certificazione e l’accreditamento dei prodotti e delle reti di comunicazione quantistica.

: PETRUS – guidata da Deutsche Telekom – è il coordinatore ufficiale di 32 progetti EuroQCI, per conto della Commissione Europea. Sta inoltre sviluppando una struttura per la certificazione e l’accreditamento dei prodotti e delle reti di comunicazione quantistica. Comunicazioni quantistiche satellitari: TeQuantS – guidato da Thales Alenia Space – mira a sviluppare tecnologie di comunicazione quantistica Spazio -Terra, necessarie per le applicazioni di sicurezza informatica e le future reti di informazione quantistica, attraverso la costruzione di satelliti e stazioni terrestri ottiche entro la fine del 2026.

Nello specifico, i gruppi di lavoro di Thales che partecipano a questi progetti stanno lavorando allo sviluppo di apparecchiature per la generazione, la distribuzione e la gestione di chiavi quantistiche e i relativi dispositivi di crittografia delle comunicazioni, nonché alla definizione dell’architettura di queste infrastrutture di comunicazione quantistiche.

Thales gestisce i più grandi centri di ricerca sulla fisica quantistica in Europa, in collaborazione con il CNRS, e circa 100 ingegneri e ricercatori sono attualmente impegnati nello sviluppo delle soluzioni quantistiche (sensori, comunicazioni e algoritmi) che svolgeranno un ruolo fondamentale nel mondo di domani. Questi nuovi consorzi beneficeranno tutti dell’esperienza multidisciplinare di Thales, in particolare nel campo delle reti di comunicazione sicure.

Fonte: comunicato Thales