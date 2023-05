Peacekeeping ONU: 12 missioni, 87 mila caschi blu e 102 caduti nel 2022

Sono oltre 87.000 provenienti da 125 paesi i caschi blu delle Nazioni Unite attivi in 12 missioni nel mondo nel 20’22, anno in cui 102 di loro sono stati uccisi. Lo ha dichiarato il 25 maggio il segretario generale dell’ONU António Guterres al quartier generale di New York in occasione della Giornata Internazionale del Peacekeeper.

“Purtroppo, le nostre forze di pace stanno lavorando sempre più dove non c’è pace da mantenere” ha detto Guterres invitando i governi rappresentati nell’Assemblea generale a “riflettere seriamente sulla necessità di una nuova generazione di missioni di imposizione della pace e operazioni antiterrorismo”, guidate dal mandato del Consiglio di sicurezza ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.

Durante la cerimonia è stato letto il registro di coloro che sono morti in servizio lo scorso anno, in occasione del 75° anniversario delle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite che hanno registrato oltre 4.200 caduti in 71 missioni appartenenti a personale militare, di polizia e civile proveniente da 39 nazioni.

Foto ONU