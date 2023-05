Esercitazione “Dracula Flag” per la Task Force Air Gladiator in Romania

Si è svolto l’evento addestrativo denominato Dracula Flag che, interamente organizzato e gestito a livello di unità, è stato pianificato in coordinamento con la catena di Comando e Controllo della NATO (AIR​COM) e autorizzato dal Combined Air Operation Centre (CAOC) di Torrejon.

La condotta dell’esercitazione è stata improntata sulla falsa riga del Tactical Leadership Programme (TLP) ed è stata attentamente coordinata e pianificata dagli equipaggi delle 3 Nazioni partecipanti, in una campagna che ha previsto la simulazione di un ambiente elettromagnetico complesso.

In uno scenario di crisi a blocchi contrapposti, sono state effettuate missioni COMAO (COMposite Air Operation) con i caccia F-2000 nei ruoli Air to Air e Swing Role (cioè impiegati come assetti dedicati al conseguimento della superiorità aerea, sia di attacco al suolo).

I 4 Eurofighter dell’Aeronautica Militare della Task Force Air Gladiator sono stati impiegati in missioni con l’obiettivo di conseguire l’Air Dominance in una determinata area. All’attività hanno preso parte anche velivoli F-16 della Forza Aerea Rumena e F-18 dell’Ejército del Aire y Espacio (SpAF), la forza aerea spagnola, operanti dalla base aerea di Feteşti.

Lo scenario operativo è stato pianificato come Evolving Scenario, con la simulazione di un’escalation del conflitto nei due giorni di operazioni, durante i quali sono state effettuate complessivamente circa 16 ore di volo.

Lo scenario altamente realistico, dinamico e versatile, ha permesso di approfondire sia l’attività di pianificazione (anche da remoto) delle missioni di volo, sia di consolidare l’integrazione e l’interoperabilità tra i vari sistemi d’arma coinvolti, anche attraverso l’implementazione delle comuni “western tactics”, cioè delle tattiche operative e delle modalità di addestramento comuni ai paesi della NATO.

Fonte: Stato Maggiore Difesa