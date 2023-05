Gaiani a TGCom 24: “Ora non ci sono le condizioni per un negoziato nella guerra in Ucraina”

L’attesa controffensiva ucraina e le scarse possibilità di aprire negoziati di pace finché entrambi i contendenti riterranno di poter conseguire una vittoria sul campo di battaglia al centro dell’intervista di TGCom 24 MEDIASET al direttore di Analisi Difesa la mattina del 28 maggio. Guarda il video qui sotto, a questo link o sul nostro Canale Youtube Acquista il libro di Gianandrea Gaiani: L’ultima guerra contro l’Europa. Come e perché fra Russia, Ucraina e NATO le vittime designate siamo noi” dall’editore Il Cerchio oppure da Amazon L’Ultima guerra contro l’Europa. Come e perché fra Russia, Ucraina e NATO le vittime designate siamo noi Autore: Gianandrea Gaiani Foto di copertina di Gian Micalessin Editore: Il Cerchio Pubblicazione: Febbraio 2023 Pg 132