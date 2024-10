Il “Piano per la vittoria” di Zelensky: Talk a Visione TV

Il presidente Zelensky ha presentato il suo piano per la vittoria davanti al Parlamento ucraino. Lo riporta il Kyiv Independent. Il piano prevede cinque punti più tre aggiunte segrete condivise con gli alleati internazionali.

Nel suo discorso Zelensky ha anche detto che la Corea del Nord sta effettivamente entrando nel conflitto russo ucraino. Forse è per questo che gli Usa stanno facendo pressione su Kyev affinché abbassi l’età di coscrizione a 18 anni. Nel frattempo a Kazan in Russia è tutto pronto per il vertice dei Brics.

Oggi il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov lo ha definito come l’evento principale dell’attuale agenda internazionale, che si focalizzerà sulle priorità delineate dal turno in corso di presidenza russa dei Brics: tali priorità riguardano la cooperazione in vari settori tra cui quelli umanitario, economico, finanziario e parlamentare.

Secondo Bloomberg, Mosca presenterà un nuovo sistema di pagamento internazionale indipendente dal dollaro. Secondo Jose Osmando, editorialista della testata brasiliana Meio News, il vertice porrà le basi per la riforma del Consiglio di sicurezza Onu.

Intanto oggi a Bruxelles è in corso il primo summit tra Ue e Paesi del Golfo: dovrebbe essere una manifestazione di unità ma secondo una bozza visionata da Politico i paesi del Golfo non sostengono la posizione dell’UE sulla guerra in Ucraina. Ne parliamo tra poco in diretta, alle 18 e30, con Gianandrea Gaiani direttore di Analisi Difesa e con Pino Cabras, nel talk condotto da Giorgio Bianchi per Visione TV

