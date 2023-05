Formidable Shield 2023: la FREMM Margottini intercetta con un Aster 30 un bersaglio supersonico

In occasione del dispiegamento della fregata Carlo Margottini (F 592) nell’ambito dell’esercitazione multinazionale per la difesa aerea e missilistica integrata (IAMD, Integrated Air and Missile Defence) Formidable Shield 2023, l’equipaggio dell’unità ha intercettato con successo una minaccia supersonica simulata da un bersaglio Northrop Grumman GQM-163A Coyote (nella foto sotto) con un missile Aster 30 (nella foto sopra).

Secondo un comunicato emanato in data 23 maggio dalla US Naval Forces Europe-Africa/US Sixth Fleet, il tiro è stato effettuato il 19 maggio con successo dall’equipaggio dell’unità italiana, ed avrebbe portato allo “splash” di una minaccia missilistica rappresentata dal bersaglio supersonico GQM-163A Coyote.

Quest’ultimo, in base alle sue caratteristiche ed alle attività esercitative in cui viene utilizzato, è destinato a replicare missili antinave ‘seaskimming’ da Mach 2.5+ e capaci di raggiungere una velocità di Mach 3.5 con profili d’attacco in picchiata da altezze superiori a 15.000 metri.

Secondo quanto risulta ad Analisi Difesa si tratterebbe della prima intercettazione in assoluto che la Marina Militare effettua con un’unità ed equipaggio operativi con un sistema missilistico superficie-aria imbarcato nei confronti di una minaccia missilistica supersonica in un contesto esercitativo simulante uno scenario reale.

Le fregate multi-missione europee (FREMM) classe Bergamini sono equipaggiate con la suite per la difesa aerea comprendente il sistema missilistico di difesa aerea MBDA SAAM ESD che utilizza la famiglia di missili Aster con le munizioni Aster 15 e 30 ed il radar Leonardo 3D multifunzionale MFRA (Multi-Function Radar Active) con antenna rotante a scansione elettronica attiva della famiglia Kronos, il tutto gestito dal sistema di comando e controllo (combat management system) SADOC 3 (ATHENA) di Leonardo, cuore del sistema di combattimento della nave.

Nell’arco di quattro giorni ricchi di azione nell’Oceano Atlantico settentrionale al largo della costa occidentale della Scozia, dal 17 al 20 maggio 2023, le unità di superficie alleate della NATO hanno ottenuto una serie di significativi successi nella difesa aerea e missilistica integrata (IAMD) nel corso della partecipazione all’esercitazione Formidabile Shield 2023, condotta dal comando navale STRIKFORNATO (Striking and Support Forces NATO) sotto la guida ed il controllo del Comando della Sesta Flotta della US Navy.

Ne corso degli ingaggi verificatisi nello stesso periodo, secondo quanto riportato dallo stesso comunicato, velivoli alleati hanno tracciato e fornito informazioni per l’ingaggio di diversi bersagli missilistici subsonici, supersonici e balistici lanciati dal poligono britannico situato presso le isole Ebridi in Scozia, mentre unità di superficie provenienti da Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Stati Uniti hanno lanciato complessivamente 11 missili contro questi obiettivi, tra cui munizioni Aster 30, SM-2 (Standard Missile-2) ed ESSM (Evolved Seasparrow Missile) per contrastare una varietà di minacce simulate.

“Formidable Shield offre un luogo per mostrare le capacità e l’efficacia dell’Alleanza. Queste squadre si sono addestrate e sono pronte a eseguire operazioni di combattimento di alto livello in scenari sfidanti e in condizioni uniche,” ha affermato il Lt. Cmdr. Sean Standen, capo ufficio pianificazione dell’esercitazione Formidable Shield e attuale membro del comando multinazionale, gruppo di lavoro (CTG) dello staff IAMD imbarcato sulla fregata della Marina Spagnola Blas De Lezo (F 103).

“Le capacità dimostrate in occasione dell’esercitazione come un tutt’uno formante l’Alleanza, forniscono un’ulteriore prova della prontezza e della competenza delle nostre navi e delle unità alleate”, ha aggiunto l’ufficiale americano.

Ulteriori attività e tiri si sono svolte nelle giornate successive nel corso della medesima esercitazione che si è conclusa il 26 maggio.

Foto: MBDA, Marina Militare, Northrop Grumman e US Navy