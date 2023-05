Segredifesa in visita all’area algerina di Setif destinata all’assemblaggio degli elicotteri Leonardo

Si è conclusa il 25 maggio la visita istituzionale in Algeria durante la quale il Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti, Generale di Corpo d’Armata Luciano Portolano, ha incontrato il suo omologo algerino, Maggior generale Mohamed Salah Benbicha. Nell’ambito di questa visita, una delegazione composta da referenti di Segredifesa e di Leonardo, rispettivamente guidata dal Generale Portolano e dal Dott. Pasquale Di Bartolomeo, si è recata presso il sito industriale di Setif, sede della Joint Venture tra Leonardo ed EPIC/EDIA.

L’occasione ha consentito di imprimere un ulteriore impulso affinché vengano finalizzate tutte le condizioni necessarie a rendere concretamente operativa la Joint Venture e passare alla fase industriale di assemblaggio elicotteri.

In particolare, sono state create le contingenze per accelerare i tempi per la firma degli accordi accessori e dell’ordine dei primi 7 elicotteri AW139 dei 70 totali (di cui 53 per il mercato algerino). La controparte algerina ha confermato lo stato di avanzamento della negoziazione e che lo stesso Ministero della Difesa Algerino ha già allocato le risorse finanziarie per garantire la sostenibilità industriale nei prossimi anni.

Il Generale Portolano ha sottolineato come, anche in questo caso, la sinergia tra il Ministero della Difesa e l’Industria italiana rappresenti un esempio dell’efficienza del Sistema Difesa del Paese.

Fonte: comunicato Leonardo/Segredifesa