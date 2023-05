A Persiceto dibattito sulla guerra in Ucraina con Biloslavo, Politi e Gaiani

Giovedì 8 giugno a San Giovanni in Persiceto (Bologna) si terrà l’incontro aperto al pubblico sul tema ”La guerra in Ucraina – le sfide alla sicurezza e alla stabilità economica e politica dell’Italia”.

Il dibattito, organizzato da Analisi Difesa e Intermedia Service con il Patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto e il prezioso supporto di SIMEX, vedrà il reporter di guerra Fausto Biloslavo (MEDIASET e Il Giornale) e l’analista strategico Alessandro Politi (NATO Defence College Foundation) dialogare col direttore di Analisi Difesa Gianandrea Gaiani sui temi più scottanti riguardanti il conflitto in Ucraina e il suo impatto sull’Europa e sull’Italia in termini economici, strategici e sociali.

L’appuntamento è alle ore 21 di Giovedì 8 giugno al Chiostro di San Francesco in Piazza Carducci 9 a San Giovanni in Persiceto (Bologna).

Fausto Biloslavo, classe 1961, ha realizzato il suo primo reportage di guerra durante l’invasione israeliana del Libano nel 1982. Negli anni Ottanta copre le guerre dimenticate dall’Afghanistan, all’Africa fino all’Estremo Oriente. Nel 1987 viene catturato e tenuto prigioniero a Kabul per sette mesi. Nell’ex Jugoslavia racconta tutte le guerre dalla Croazia, alla Bosnia, fino all’intervento della Nato in Kosovo. Biloslavo è il primo giornalista italiano ad entrare a Kabul liberata dai talebani dopo l’11 settembre.

Nel 2003 si infila nel deserto al seguito dell’invasione alleata che abbatte Saddam Hussein. Nel 2011 è l’ultimo italiano ad intervistare il colonnello Gheddafi durante la rivolta. Negli ultimi anni ha documentato la nascita e caduta delle tre “capitali” dell’Isis: Sirte (Libia), Mosul (Iraq) e Raqqa (Siria). Dal 2017 realizza inchieste controcorrente sulle Ong e il fenomeno dei migranti.

E ha affrontato il Covid 19 come una “guerra” da raccontare contro un nemico invisibile. Biloslavo lavora per Il Giornale e collabora con Panorama e Mediaset. Sui reportage di guerra Biloslavo ha pubblicato “Prigioniero in Afghanistan”, “Le lacrime di Allah”, il libro fotografico “Gli occhi della guerra”, il libro illustrato “Libia kaputt”, “Guerra, guerra guerra” oltre ai libri di inchiesta giornalistica “I nostri marò” e “Verità infoibate”. In 39 anni sui fronti più caldi del mondo ha scritto quasi 7000 articoli accompagnati da foto e video per le maggiori testate italiane e internazionali

Alessandro Politi è Direttore della NATO Defense College Foundation, l’unico centro studi riconosciuto dalla NATO. Analista politico e strategico globale. Insegna geopolitica, intelligence e sicurezza artica alla Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale a Roma ed analisi strategica allo IASSP di Milano. È stato consigliere politico nella KFOR e consigliere di quattro ministri della Difesa. Ultimo libro: Goodbye Merkel.

Gianandrea Gaiani, giornalista bolognese ma fin da bambino residente a San Giovanni in Persiceto si è laureato in Storia Contemporanea e dal 1988 si occupa di analisi storico-strategiche, studio dei conflitti e reportage dai teatri di guerra. Dal febbraio 2000 dirige Analisi Difesa edito a Persiceto da Intermedia. Ha seguito sul campo conflitti e operazioni militari in Kurdistan, Somalia, Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina. Kosovo, Sahara Occidentale, Iraq, Afghanistan e Niger. Ha collaborato o collabora con quotidiani, settimanali e mensili, tiene conferenze e docenze università e istituti di formazione militari ed è opinionista per reti TV e radiofoniche. Ha scritto come autore o coautore una dozzina di libri tra cui “Iraq Afghanistan, guerre di pace italiane”, “Immigrazione, la grande farsa umanitaria” e il recentissimo “L’ultima guerra contro l’Europa”.