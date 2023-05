Leonardo al Salone IMDEX Asia

Leonardo, partner strategico della Marina Militare italiana e punto di riferimento per molte Forze navali nel mondo, parteciperà dal 3 al 5 maggio a Singapore a IMDEX Asia, tra i principali eventi dedicati alla sicurezza marittima. L’azienda sarà a Singapore con le sue tecnologie multi-dominio sviluppate per incontrare i requisiti delle Forze Armate e rafforzare al contempo la propria posizione di partner affidabile per l’industria della difesa della regione.

Le soluzioni complete di Leonardo per le operazioni marittime includono avanzati sistemi di Comando e Controllo, sistemi d’arma, sensori, tecnologie subacquee, sistemi optronici, per le comunicazioni, velivoli, elicotteri, piattaforme unmanned e comunicazioni spaziali. Con i suoi prodotti, già scelti da 70 Marine, Leonardo è capace di soddisfare tutti i requisiti di missione per ogni tipo di nave, grazie allo sviluppo di fattori abilitanti, quali Intelligenza Artificiale, automazione, processamento dati e gestione delle informazioni.

Tra le tecnologie di punta, il Sistema di Gestione del Combattimento (CMS) ATHENA MK2, che equipaggia, tra gli altri, il nuovo Offshore Multipurpose Patrol vessels (PPA) “Thaon di Revel” e la nuova LHD (Landing Helicopter Dock) “Trieste” della Marina italiana, le cui capacità saranno in mostra a Singapore. Vero e proprio “cervello” della nave, il CMS fornisce agli operatori una completa immagine tattica e una piena situational awareness dello scenario operativo, sopra e sott’acqua, al fine di pianificare ed eseguire rapidamente la missione.

Modulare e scalabile, il sistema sovrintende a tutte le funzioni di combattimento nei differenti domini e a quelle di gestione e supporto, massimizzando l’integrazione di sensori ed effettori all’interno di un’applicazione a più livelli, per soddisfare anche i requisiti più stringenti. Proprio da questo sistema è partito lo sviluppo dell’ATHENA MK2/U, destinato ai nuovi sommergibili U-212 Near Future Submarines (NFS), attualmente in costruzione per la Marina italiana.

Per il controllo del dominio subacqueo, Leonardo progetta e sviluppa inoltre siluri leggeri e pesanti, sistemi anti-siluro, contromisure e sonar. A IMDEX Asia il sistema acustico modulare leggero ULISSES, sviluppato da Leonardo per massimizzare l’efficacia dei velivoli per il pattugliamento marittimo ad ala fissa e rotante nelle operazioni ASW (Anti-Submarine Warfare), grazie a peso e volume contenuti.

Leader mondiale nei piccoli, medi e grandi calibri navali (da 12,7 a 127 mm), Leonardo sarà a Singapore con la munizione guidata DART (Driven Ammunition Reduced Time of Flight), pensata per contrastare missili altamente manovrabili e piccoli target veloci. In mostra anche la munizione Vulcano 76, una soluzione “distruptive” per aumentare le prestazioni di supporto al tiro, già in servizio operativo.

IMDEX Asia rappresenterà la prima tappa della campagna in Estremo Oriente di Nave “Morosini”, uno dei Pattugliatori Polivalenti d’Altura della Marina italiana. L’unità navale, progettata a scopo duale, integra diversi sistemi di nuova generazione di Leonardo tra cui l’ATHENA MK2, il Cockpit Navale – che richiede due soli operatori per condurre la nave e le operazioni di reazione rapida – e il nuovo sistema elettro-ottico DSS-IRST (Distributed Static Staring-InfraRed Search and Tracking System), in grado di proteggere l’assetto da minacce multiple lungo la costa (Littoral) e in mare aperto (Blue Water).

Fonte: comunicato Leonardo