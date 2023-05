MBDA rafforza la cooperazione con l’industria della Difesa greca

In occasione del salone di DEFEA, MBDA continua a sottoscrivere progetti con le aziende greche nell’ambito del suo programma di cooperazione industriale legato alle forniture per le fregate (FDI HN – Frégates de défense et d’intervention Hellenic Navy) della Marina ellenica. L’azienda sta inoltre perseguendo il rafforzamento della propria cooperazione nei settori della ricerca e nello sviluppo di progetti comuni.

A seguito dei precedenti contratti firmati, in particolare durante il salone di EURONAVAL 2022, MBDA sta ora collaborando con AKMON S.A. e MILTECH HELLAS S.A. per la produzione di apparecchiature elettroniche e cavi, e con SSA S.A. per le attività di integrazione a bordo delle FDI. Inoltre, MBDA ha recentemente firmato un altro contratto con SSA S.A. – insieme all’Università Tecnica Nazionale di Atene (NTUA – National Technical University Athens) – in vari campi all’avanguardia come l’intelligenza artificiale.

Nel 2022 sono stati firmati anche diversi contratti di ricerca e sviluppo (R&S). Oltre a questi iniziali contratti, e come parte dell’iniziativa “R&D Booster” in Europa, MBDA ha l’obiettivo di sviluppare ulteriori progetti di ricerca e sviluppo (R&S) per garantire una cooperazione a lungo termine con i suoi partner greci.

L’ambizione è quella di integrarli nella catena di fornitura di MBDA dalle fasi di ricerca e studio di prodotti e servizi, fino alla commercializzazione congiunta di prodotti e servizi “Made in Greece” sul mercato globale. MBDA propone quindi ai suoi attuali e potenziali partner greci di iniziare a discutere progetti relativi alle attività dell’azienda. Infatti, al fine di esplorare ulteriori opportunità con gli stakeholder dell’industria greca, MBDA parteciperà alle prossime “Giornate dei partner di ricerca e sviluppo” organizzate da Naval Group a giugno, ad Atene.

Eric Béranger, CEO di MBDA, ha dichiarato: “La nostra ambizione in Grecia è quella di continuare a sviluppare partnership fruttuose e incrementare la partecipazione locale. Questo è il motivo per cui, oltre alle attività di produzione e come parte dell’iniziativa “R&D Booster”, MBDA vuole espandere la sua cooperazione a lungo termine con i partner industriali greci, così da sviluppare nuovi prodotti da presentare congiuntamente in tutto il mondo”.

Queste nuove attività vanno in continuità con le numerose collaborazioni già definite con le aziende della difesa in Grecia, iniziate più di 25 anni fa nell’ambito di vari contratti di fornitura per le Forze Armate greche (Marina, Aeronautica ed Esercito).

MBDA è un gruppo europeo multinazionale unico. Leader mondiale nel campo dei sistemi d’arma complessi, svolge un ruolo chiave per la sicurezza delle nazioni. Creata nello spirito della cooperazione internazionale, MBDA e i suoi oltre 14.000 dipendenti lavorano insieme per sostenere la sovranità nazionale di Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito e altri Paesi alleati in tutto il mondo. Come acceleratore dell’innovazione, MBDA è l’unico gruppo europeo in grado di progettare e produrre armi complesse per soddisfare l’intera gamma di esigenze operative attuali e future delle tre forze armate (terrestre, marittima e aerea). MBDA è controllata con uguali regole di Corporate Governance da Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) e Leonardo (25%).

MILTECH HELLAS S.A. è una delle aziende elleniche leader nel settore della difesa, specializzata nella progettazione e produzione di prodotti elettronici di alta qualità a costi contenuti, per applicazioni di difesa. L’azienda ha una vasta esperienza nei sistemi elettro-ottici e nelle termocamere. Il suo portafoglio comprende dispositivi portatili (mirini e monoculari termici non raffreddati, binocoli termici) insieme a sistemi di sorveglianza fissi (telecamere termiche/diurne con telemetro laser integrato, GPS e bussola), per applicazioni terrestri e marittime.

AKMON S.A. è un’importante società greca specializzata nell’elettronica per la difesa e aerospaziale, che opera nel settore dei cablaggi, nonché nell’industria di produzione e assemblaggio di console e cabinet. L’azienda è stata fondata nel 1988 e opera dal proprio impianto di produzione situato nel Parco Industriale di Ano Liosia, a ovest di Atene, con un team di ingegneri meccanici ed elettronici di alta qualità, tecnici qualificati e specialisti finanziari.

SSA S.A. è una società greca privata fondata nel 1982, che agisce come concessionario per soluzioni ingegneristiche chiavi in mano, costruite su misura nel campo dei sistemi specializzati per il settore pubblico e privato. SSA ha una vasta esperienza e capacità nella fornitura di numerosi servizi tecnici come l’integrazione di sistemi e l’interoperabilità, servizi di installazione e messa in funzione, qualificazione di sistemi/apparecchiature (SRR, PDR, CDR, FAT, CoC, SIT, OAT), sistemi/e messa in servizio di apparecchiature, documentazione, formazione e supporto tecnico in loco.

L’Università Tecnica Nazionale di Atene (NTUA) è stata fondata nel 1837 ed è la più antica università tecnica della Grecia. NTUA gestisce 194 laboratori e i membri della facoltà pubblicano ogni anno più di 3.000 articoliscientifici. NTUA è la più grande organizzazione di formazione ingegneristica registrata in Grecia. L’Institute of Communications and Computer Systems (ICCS) della School of Electrical and Computer Engineering (ECE) dell’Università Tecnica Nazionale di Atene è stato fondato nel 1992 con una ‘charta’ per supportare le migliori attività di ricerca, sviluppo e la fornitura di servizi scientifici di qualità a enti pubblici e privati.

Fonte: comunicato MBDA