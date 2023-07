Consegnati all’Ungheria i primi due elicotteri H225M

Le Forze Armate ungheresi hanno ricevuto da Airbus Helicopters i primi due H225M multiruolo su un ordine di 16 macchine che sono stati consegnati ufficialmente presso la base aerea di Szolnok da Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters.

“Insieme al bimotore leggero H145M, già in servizio, l’Ungheria dispone ora di una moderna flotta di elicotteri in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni militari” ha sottolineato Even.

Gli H225M scelti dall’Ungheria con un ampio pacchetto di formazione e supporto, sono dotati di capacità di comunicazione all’avanguardia e saranno utilizzati per il trasporto, la ricerca e il salvataggio in combattimento (Combat SAR) e le missioni delle forze per operazioni speciali.

Il comunicato di Airbus sottolinea che l’avionica avanzata, le eccezionali capacità di autonomia e di carico utile, un’ampia cabina progettata per trasportare fino a 24 persone, gli armamenti e i sistemi di guerra elettronica imbarcati, consentono all’H225M di svolgere le missioni più impegnative in ogni condizione.

Una parte della flotta ungherese di H225M sarà equipaggiata con il sistema di gestione delle armi HForce, aggiungendo capacità di supporto aereo e creando così un’ulteriore comunanza con la flotta ungherese di H145M, anch’essa equipaggiata con HForce. Recentemente sono state condotte in Ungheria prove di volo per l’integrazione di un gun pod e di lanciarazzi sull’H225M ungherese.

Membro della famiglia di elicotteri multiruolo Super Puma, questa variante militare è attualmente operativa in Francia, Brasile, Messico, Malesia, Indonesia, Thailandia, Kuwait e Singapore.

Foto: Anthony Pecchi – Airbus Helicopters