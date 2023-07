ELT Group protagonista in 9 progetti di ricerca europei per la Difesa

ELT Group riconferma il suo ruolo di protagonista in ambito europeo. La Commissione Europea (DG DEFIS – Defence Industries and Space) ha infatti selezionato nell’ambito dell’European Defence Funds (EDF) – Work Program 2022, nove progetti che vedono la partecipazione dell’azienda.

ELT Group ha sempre creduto fortemente all’obiettivo posto dai progetti europei per lo sviluppo di capacità di difesa comuni con un continuo impegno sin dal loro inizio attraverso le iniziative PADR (Preliminary Actions Defence Research) e EDIDP (European Defence Industrial Development Programs), propedeutici all’attuale fase EDF. In questo ambito ha portato le sue competenze maturate in anni di attività e consolidatesi attraverso i principali programmi della difesa quali Eurofighter Typhoon, FREMM, NH90, Legge Navale. Attualmente partecipa anche allo sviluppo del futuro caccia di sesta generazione GCAP.

I progetti selezionati quest’anno comprendono attività di Ricerca e Sviluppo nei domini aereo, navale, terrestre, cyber e Spazio. In essi l’azienda fornisce il suo contributo grazie alla competenza e capacità di innovazione nell’ Electromagnetic Spectrum Operations (EMSO) e nel campo Cyber.

In particolare, per il dominio Aereo, con i progetti REACT II, per la capacità di Airborne Electronic Attack quale follow-on del progetto EDIDP 2019 e FASETT, nuovo aereo da trasporto per gli Stati membri UE, Nel dominio Navale con i progetti E-NACSOS per la sorveglianza navale ed EUROGUARD per l’integrazione di tecnologie innovative in una Unità Navale sperimentale per operazioni costiere, mentre nel dominio Terrestre con il progetto LATACC per rafforzare la capacità collaborativa fra posti di commando, veicoli, soldati e assetti unmanned in conflitti ad alta intensità.

Nel dominio Spazio, con il progetto SPIDER per una costellazione di satelliti per missioni ISR (Intelligence/Surveillance/Reconnaissance) militari con incluso payload SIGINT e nel dominio Cyber con il progetto NEWSROOM mirato a superare le attuali limitazioni della cyber situational awareness (CSA).

Infine, nel campo Tecnologico, con i progetti TIRESYAS ed EPICURE, rispettivamente per contrastare le minacce emergenti aumentando la resilienza dei sensori sviluppare e per l’assemblaggio e collaudo di semiconduttori in outsourcing (OSAT) e sostenere i fornitori di tecnologia in Europa nel campo del packaging avanzato per le esigenze della Difesa.

Fonte: comunicato ELT Group