Il DDG Durand de la Penne nave ammiraglia dell’Operazione Atalanta nell’Oceano Indiano

Lo Stato Maggiore Difesa ha reso noto che il cacciatorpediniere Luigi Durand de la Penne è stato assegnato dalla Marina Militare nell’Operazione Atalanta dall’11 luglio fino al 5 dicembre, ricoprendo, in tale ambito, il ruolo di flagship del dispositivo aeronavale dell’operazione.

Atalanta è la prima operazione di sicurezza marittima istituita dall’UE nel bacino del Corno d’Africa per contrastare il fenomeno della pirateria e per garantire, al contempo, sorveglianza marittima e libertà della navigazione, con particolare riguardo al trasporto di aiuti umanitari via mare.

Con la partecipazione all’Operazione Atalanta di Nave Durand de l​a Penne​, la Marina Militare, in sinergia con attori internazionali come la UE, Marine alleate e partner, contribuisce alla sicurezza e alla stabilità regionale, tutelando gli interessi nazionali ed europei.