La RAF pensiona l’Hercules dopo 56 anni, la SAAF non rinuncia ai C-47 dopo 80 anni

Ultimo volo per il C-130 Hercules con i colori della RAF. Due velivoli C-130J hanno volato per l’ultima volta il 14 giugno scorso nel sorvolo di saluto con cui il quadrimotore da trasporto di Lockheed Martin ha cessato il servizio con la RAF dopo 56 anni di intenso impiego in tutti i teatri operativi del mondo che hanno coinvolto le forze di Londra.

I due velivoli sono decollati dalla base RAF di Brize Norton nell’Oxfordshire, diretti alla Marshall Aerospace di Cambridge per essere venduti insieme al resto della flotta Hercules che Londra sta cedendo a forze aeree di nazioni amiche. Gli ultimi due Hercules sono stati ufficialmente dismessi il 30 giugno la componente da trasporto della RAF è composta oggi da 8 Boeing C-17 Globemaster, 22 Airbus Atlas C-1 (A-400M) e 12 Airbus Voyager A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT).

Pochi giorni prima la South Africa Air Force (SAAF) ha celebrato gli 80 anni di servizio del velivolo da trasporto bimotori Douglas C-47 Skytrain, denominazione militare del DC 3 Dakota il cui primo esemplare venne consegnato alle forze aeree di Pretoria il 21 giugno 1943.

Le South Africa National Defense Force (SANDF) no hanno celebrato l’evento perché nessuno dei 3 C-47TP ufficialmente ancora in servizio con il 35° Squadron è attualmente in grado di volare in attesa che vengano reperite società in gradi di garantire assistenza e manutenzione a questi “veterani” che furino protagonisti della seconda parte della seconda guerra Mondiale e poi di numerosi altri conflitti e operazioni in tutto il mondo.

Più volte aggiornati e rimotorizzati, i C-47 sudafricani sono stati impiegati per trasporto merci, passeggeri e paracadutisti ma gli ultimi 3 in servizio hanno svolto compiti di pattugliamento marittimo presso la base aerea Ysterplaat a Città del Capo.

Foto RAF e SAAF