Caccia pakistani JF-17 Thunder per l’Iraq

L’Iraqi Air Force sarà la quarta forza aerea a impiegare il velivolo da combattimento JF-17 Thunder sviluppato dal Pakistan Aeronautical Complex (PAC) congiuntamente con la Cina e in servizio con le aeronautiche di Pakistan, Nigeria e Birmania.

Secondo quanto rivelato dai media pakistani, Baghdad e Islamabad hanno finalizzato un accordo per la vendita di 12 PAC JF-17 Thunder Block III, che saranno costruiti dal Pakistan Aeronautical Complex a Kamra, Punjab. Il contratto, valutato circa 664milioni di dollari, deve ancora essere firmato formalmente ed è in attesa dell’approvazione da parte del parlamento iracheno quest’anno entro la fine dell’anno.

Le trattative sono proseguite per più di due anni. Nel settembre 2021, i media pakistani riferirono che l’Iraq aveva ordinato 12 JF-17. In un’intervista televisiva trasmessa da Al-Arabiya il 30 gennaio 2022, il ministro della Difesa iracheno, Juma Inad, accennò all’acquisizione di un aereo militare non specificato dal Pakistan.

L’Iraq sta avendo grosse difficoltà a mantenere operativi i 34 F-16IQ (36 ricevuti, 2 perduti in incidenti) in servizio e schiera anche 11 Aero L-159 per l’attacco leggero che affiancano 21 aerei da attacco Sukhoi Su-25.

Baghdad aveva valutato anche di tornare ad acquisire nuovi velivoli russi ma sarebbe stata scoraggiata dal rischio di subire sanzioni statunitensi.

Foto: PAC