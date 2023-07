Le trasmissioni Allison equipaggiano i 36 veicoli anfibi blindati di IDV per la Marina italiana

Le trasmissioni Allison allestiranno la nuova generazione di veicoli blindati anfibi (VBA) della Brigata Marina San Marco. Il contratto, stipulato il 22 dicembre scorso dalla Direzione degli Armamenti Terrestri con IDV, il marchio di Iveco Group N.V. (MI: IVG) specializzato nei mezzi per la difesa e la protezione civile, riguarda la fornitura di 36 veicoli blindati anfibi alla Marina militare italiana.

Questi nuovi, sofisticati mezzi anfibi, potranno contare sull’affidabilità e la tecnologia delle trasmissioni completamente automatiche Allison. La collaborazione tra Allison Transmission e IDV ha già generato mezzi tecnologicamente avanzati per l’esercito spagnolo e per i Marines americani che dal 2018 hanno richiesto oltre 200 mezzi anfibi ACV 1.1 (Amphibious Combat Vehicle). Questi evoluti mezzi anfibi 8×8 sono in grado di muoversi su ogni tipo di terreno e possono ospitare fino a 13 marines.

È proprio sulla piattaforma anfibia SUPERAV 8×8, sviluppata assieme a BAE Systems per l’ACV dei Marines, che si basa il nuovo mezzo anfibio di IDV. Il VBA è un veicolo fuoristrada 8×8, in grado di essere lanciato e recuperato da una nave anfibia in mare aperto e di offrire allo stesso tempo un’eccellente mobilità e un’elevata protezione balistica, antimine e anti-IED.

Il team Allison ha assistito IDV nella complessa integrazione delle funzioni richieste al cambio, sia per la gestione delle situazioni operative in acqua che per la mobilità a terra. Il risultato è stato eccellente e questo mezzo anfibio è ora idoneo ed efficace anche per l’impiego da parte della Marina militare italiana.

Il motore FPT Cursor 16 da 700 CV, abbinato alla trasmissione automatica Allison 4800SPTM a 7 rapporti e alla driveline a H, derivata dal Centauro e dal VBM Freccia, consentono al VBA di raggiungere una velocità su strada di 105 km/h, mentre le due eliche idrauliche montate posteriormente garantiscono la navigazione oltre “mare stato 3” e una velocità di 6 nodi.

“Un veicolo per la difesa è molto spesso allestito con una trasmissione Allison. Questo perché l’Allison può fornire il cambio powershifting che serve per consentire a un veicolo così pesante di muoversi in situazioni offroad, nella sabbia, nel fango, laddove il peso così elevato non consentirebbe di cambiare marcia” spiega Simone Pace, OEM Account Manager & Area Sales Manager Italia di Allison. “La trasmissione Allison a sette marce fornisce coppia alle 8 ruote simultaneamente, lasciando che queste lavorino in parallelo con il propulsore, acquisendo una mobilità eccezionale in acqua e sul terreno.”

I mezzi di IDV sono estremi in molti settori diversi: devono riuscire a superare pendenze fino al 60% in discesa e in salita, devono essere in grado di sopportare temperature ambientali estreme, dall’Artico al deserto, e di nuotare nell’oceano. Devono essere affidabili, sicuri, durevoli e aggiornabili, in quanto ogni veicolo può essere equipaggiato con diversi sistemi di missione, e devono essere modulari in quanto devono crescere ed evolversi nel tempo.

In tutte le funzionalità di questi veicoli, la trasmissione completamente automatica gioca un ruolo molto importante, in quanto deve trasferire la potenza alle ruote, deve rendere il veicolo facile da guidare e deve garantire la funzionalità di rientro alla base ed assalto in caso di necessità.

Dall’altra parte dell’Oceano, i rapporti tra Allison Transmission e l’esercito USA durano da oltre un secolo e sono passati dalla fornitura di motori per aerei negli anni ‘20 a quella di trasmissioni automatiche per mezzi speciali gommati e cingolati, trasmissioni che consentono una notevole riduzione dei tempi di formazione degli operatori.

Le trasmissioni Allison Specialty SeriesTM sono dedicate alle applicazioni militari e ai trasporti eccezionali (HET) e garantiscono un’affidabilità e una durata massimi.

La trasmissione Allison risulta la più indicata sui mezzi militari perché i conducenti devono concentrarsi unicamente sulla missione, essendo fondamentale la riduzione dello stress cognitivo.

L’interfaccia driver Allison permette di limitare al minimo gli elementi di deconcentrazione – cambi marcia e comandi compresi – permettendo di dedicare l’energia al reale compito da svolgere.

Non solo, le trasmissioni Allison, grazie alla Continuous Power TechnologyTM – la tecnologia che permette la trasmissione continua della potenza dal motore alle ruote – hanno ottime prestazioni e garantiscono una maggiore accelerazione. Il powershifting permette anche una maggiore fluidità di guida, controllo preciso della trazione e migliore manovrabilità – anche su terreni difficili o accidentati e alle basse velocità.

Nelle situazioni di emergenza, sono prestazioni determinanti. Situazioni in cui le trasmissioni completamente automatiche Allison possono fare la differenza e non a caso continuano ad essere la scelta d’elezione in questo settore così delicato e strategico.

Allison Transmission (NYSE:ALSN) è tra i principali progettisti e produttori di soluzioni di propulsione per veicoli commerciali e per la difesa oltre ad essere il più grande produttore al mondo di trasmissioni completamente automatiche per veicoli medi e pesanti che Migliorano il modo in cui il mondo lavora. I prodotti Allison sono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni: dagli autocarri stradali (nei settori di distribuzione, raccolta rifiuti, costruzioni, antincendio ed emergenza), agli autobus (urbani, scuolabus e pullman), passando per i camper e le attrezzature off-highway (applicazioni energetiche, minerarie e per le costruzioni) fino ai veicoli per la difesa (tattici a ruote e cingolati).

Fondata nel 1915, l’azienda ha sede a Indianapolis, Indiana, USA. Con una presenza in più di 150 paesi, Allison ha sedi regionali nei Paesi Bassi, in Cina e in Brasile, impianti produttivi negli Stati Uniti, in Ungheria e in India, nonché risorse ingegneristiche globali, tra cui centri di ingegneria dell’elettrificazione a Indianapolis (Indiana), Auburn Hills, Michigan e Londra. Allison ha inoltre più di 1.600 distributori e concessionari indipendenti in tutto il mondo.

Fonte e foto: DV/Allison Transmission