F-16 all’Ucraina: slitta ancora il programma di addestramento

L’addestramento dei primi 6 piloti ucraini sull’F-16 sarà ritardato fino alla prossima estate, scrive il Washington Post citando fonti militari e governative registrando ritardi e incertezze nei programmi di addestramento. Dei 32 piloti selezionati pe volare sui velivoli da combattimento statunitensi, 24 devono frequentare corsi di inglese tecnico-aeronautico per quattro mesi nel Regno Unito, necessari ad apprendere la terminologia aeronautica e questo ritarderà l’inizio dell’addestramento operativo la cui durata è prevista in sei mesi.

L’ addestramento di piloti e tecnici, guidato dalle forze aeree di Danimarca e Olanda che forniranno a Kiev anche buona parte degli F-16 attualmente in radiazione in vista della sostituzione con i più moderni F-35, aveva lasciato sperare a Kiev che già entro quest’anno potessero essere operativi piloti e velivoli.

L’avvio del programma di addestramento è stato rinviato diverse volte e il primo gruppo, di appena sei piloti (più 2 di riserva), inizierà l’addestramento al combattimento non prima di gennaio e durerà sei mesi, precisano le fonti citate dal WP.

Il programma addestrativo è stato recentemente approvato da Washington ma l’Ucraina ha chiesto agli alleati aerei da combattimento sin dai primi giorni dell’invasione russa, con maggiore insistenza dalla primavera di quest’anno.

Al vertice NATO di Vilnius danesi e olandesi hanno annunciato che altre nove forze aeree (Gran Bretagna, Belgio, Canada, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania e Svezia) erano disponibili a offrire programmi addestrativi a partire da agosto. Il governo olandese sta lavorando con Bucarest per creare un centro di formazione in Romania ma i funzionari statunitensi hanno affermato al WP che ci vorrà del tempo. Un portavoce del ministero della Difesa olandese, il tenente colonnello Mark van de Beek, ha affermato che i dettagli sono ancora in via di definizione.

I funzionari ucraini si sono chiesto perché gli Stati Uniti, con un numero di istruttori molto più ampio, non conducano l’addestramento alla Luke Air Force Base in Arizona, dove più di 400 piloti americani vengono addestrati a pilotare l’F-16 ogni anno in un corso della durata di sette mesi. Un funzionario statunitense ha affermato sotto anonimato che l’Ucraina ha presentato finora solo 8 piloti. “L’Ucraina ha solo una manciata di piloti pronti per iniziare l’addestramento e circa altre due dozzine che ci hanno detto di aver bisogno di un ulteriore addestramento in lingua inglese prima che i piloti possano proseguire nella formazione”.

Le fonti del WP hanno rivelato inoltre che il Regno Unito, che non ha mai avuto in dotazione gli F-16, sta pianificando di fornire addestramento a terra e addestramento al volo basico e avanzato per gli allievi piloti ucraini privi di esperienza e della durata di due anni. Un funzionario britannico ha affermato che la Royal Air Force si era resa disponibile all’addestramento dei i piloti ucraini sugli Eurofighter Typhoon ma Kiev avrebbe rifiutato preferendo gli F-16.

Foto: Ministero Difesa ucraino