Nuovi motori per i Sukhoi Su-57

Le consegne di caccia Su-57 con motori del secondo stadio, il cosiddetto “Izdeliye 30”, inizieranno in base all’attuale contratto con il Ministero della Difesa della Federazione Russa, ha dichiarato Vladimir Artyakov, primo vicedirettore generale della Rostec State Corporation, in un’intervista a RIA Novosti sul vigilia del forum tecnico-militare internazionale Army-2023.

“Gli aeromobili con il motore del “secondo stadio” sono ora in fase di test di volo. Già in base all’attuale contratto seriale, si prevede di fornire al Su-57 un nuovo motore: l’UEC e l’UAC stanno lavorando su questo”, ha affermato Artyakov che ha aggiunto che il Su-57 è adattato per l’uso del motore sia del primo che del secondo stadio. “Anche con il motore del primo stadio, il caccia soddisfa i requisiti di base per un aereo di quinta generazione”.

Il contratto per la fornitura di 76 caccia Su-57 alle Forze aerospaziali della Federazione Russa nell’ambito del Programma per gli armamenti fino al 2027 è stato firmato tra l’UAC e il Ministero della Difesa in occasione del Forum Army-2019.

Come riportato in precedenza, le consegne in serie del Su-57 sono iniziate nel 2022. Entro la fine del 2024, la VKS dovrebbe ricevere 22 caccia, entro il 2028 il loro numero in servizio sarà aumentato a 76 esemplari.

Foto Sukhoi