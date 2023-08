Rheinmetall avvierà la manutenzione in Ucraina dei mezzi corazzati

L’amministratore delegato di Rheinmetall, Armin Papperger, in un’intervista al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” ha detto il 19 agosto che 12 specialisti ucraini stanno attualmente studiando in Germania e altri 12 arriveranno in seguito per poter consentire all’Ucraina di gestire sul proprio territorio la manutenzione dei carri armati in piena autonomia entro la fine di agosto. “Si può fare rapidamente, ci sono molte fabbriche di carri armati ben attrezzate risalenti all’era sovietica”, ha detto Papperger.

Rheinmetall vorrebbe prendere in affitto un impianto e assemblare attrezzature secondo gli standard della NATO su una o due linee di produzione. Papperger ha aggiunto, inoltre, che l’obiettivo è fare in modo che l’Ucraina alla fine riesca a produrre armi in autonomia.

La società tedesca aveva annunciato in precedenza che intende creare un centro di riparazione per carri armati Leopard e altre attrezzature militari fornite da Berlino in Ucraina alla fine dell’estate e prevede a guerra finita di aprire uno stabilimento in Ucraina per produrre il nuovo carro armato KF-51 Panther.

Nell’intervista Papperger ha affermato che l’Occidente non era pronto per la guerra convenzionale in Ucraina: le scorte di armi che possono venire cedute a Kiev sono esaurite e ci vorranno almeno sette anni per ricostituire l’arsenale di munizioni per carri armati. Anche per questo parte della produzione deve essere trasferita in Ucraina, che non sempre potrà contare sul sostegno dei Paesi occidentali.

Nel video sopra, diffuso dal Canale Telegran ucraino UKR_G_M, carri armati Leopard 2 e T-72 dell’esercito ucraino distrutti o gravemente danneggiati nei combattimenti contro le forze russe sul Fronte di Zaporizhia.