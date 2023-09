CY4GATE partecipa a “Le eccellenze del made in Italy”

CY4GATE (CY4.MI), società attiva nel mercato cyber a 360°, ha reso nota la propria partecipazione all’evento “Le Eccellenze del Made in Italy”, organizzato da Intermonte e in programma mercoledì 27 settembre 2023.

L’evento, che si terrà a Milano presso l’Hotel Westin Palace, rappresenta un importante momento di incontro, attraverso one to one e small group meeting, tra un gruppo selezionato di eccellenze italiane quotate sui mercati Euronext Growth Milan, Euronext Star Milan e Euronext Milan di Borsa Italiana e gli investitori istituzionali domestici e internazionali.

Agli incontri saranno presenti l’Amministratore Delegato e General Manager di Cy4Gate Group Emanuele Galtieri (nella foto), il CFO e Investor Relations Manager Marco Latini, e il team di Investor Relation Advisor di CDR Communication, per fare il punto sui risultati raggiunti, illustrare il modello di business e le sfide future della Società.