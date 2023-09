La “resurrezione” del generale Surovikin

E’ uno degli alti ufficiali russi più stimato da militari e civili, nel novembre 2022 ha pianificato e gestito il ritiro dall’area settentrionale della regione di Kherson (a nord del fiume Dnepr) e la triplice linea di difesa che da oltre tre mesi sta bloccando con alte perdite di truppe e mezzi la controffensiva ucraina porta il suo nome.

Il generale Sergei Surovikin era scomparso dalle scene dopo il fallimento dell’insurrezione-farsa dei contractors della compagnia militare privata Wagner e sembrava caduto in disgrazia, almeno secondo quanto riportato dall’intelligence (e dalle operazioni psicologiche) ucraine e occidentali, perché sospettato di essere complice di Yevgheny Proghozin, che certo aveva riservato al generale ampi attestati di stima contrapponendone il valore all’incapacità attribuita ai vertici politici e militari della Difesa di Mosca, il ministro Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore generale Valery Gerasimov.

Noto come “generale Armageddon” e soprannominato dai suoi avversari “il macellaio di Aleppo” per il suo efficace comando in Siria dove il contingente russo combattè al fianco delle truppe di Damasco contro le milizie jihadiste, Surovikin aveva avuto il comando delle operazioni in Ucraina dall’ottobre 2022 al gennaio 2023.

Rimosso dal vertice delle Forze Aerospaziali (VKS) il 23 agosto, poche ore prima che Prigozhin venisse dato per morto nello schianto del suo aereo, le fonti ucraine e occidentali ampiamente riprese da molti organi di stampa affermarono che Surovikin era stato incarcerato.

Ipotesi nata dalla rimozione dall’incarico alla testa della VKS ma forse sostenuta più dall’esigenza di mostrare crepe nella struttura del vertice politico-militare russo che dall’accesso a informazioni oggettive in proposito, tenuto conto che il generale aveva pubblicamente condannato l’insurrezione di Prigozhin e aveva cercato di indurre il fondatore e proprietario della PMC Wagner a desistere dalla sua iniziativa eversiva.

Difficile sapere se e quanto le pressioni di Surovikin abbiano influito nella decisione di Prigozhin di rinunciare alla rivolta appena 24 ore dopo averla scatenata ma certo l’ipotesi dell’arresto del generale era stata smentita il 4 settembre dalla giornalista russa Xsenia Sobchak, che ha diffuso una sua foto mentre passeggiava in abiti borghesi con la moglie a Mosca.

Dopo essere scomparso dalla scena pubblica, il 10 settembre la piattaforma russa filogovernativa EurAsia Daily ha rivelato che Surovikin non solo non si trova in carcere o agli arresti domiciliari ma è stato nominato capo del Comitato di coordinamento della Difesa aerea della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), organizzazione che riunisce la Russia e altre otto ex repubbliche sovietiche i cui ministri della Difesa ne hanno approvato la nomina.

Nelle ultime ore il generale Surovikin è riapparso in Algeria (vedi le foto qui sopra) insieme ad una delegazione del ministero della Difesa, come scrive il quotidiano russo Kommersant: una visita che potrebbe avere a che fare con la riorganizzazione e potenziamento della difesa aerea algerina e con future forniture aeree e missilistiche ad Algeri, alleato di Mosca e da decenni grande acquirente di sistemi d’arma russi.

Foto Telegram