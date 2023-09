L’ammiraglio Cavo Dragone sarà il prossimo presidente del Comitato Militare della NATO

Il Capo di stato maggiore Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, sarà il prossimo Chairman del Comitato Militare dell’Alleanza Atlantica sostituendo nel gennaio 2025 l’ammiraglio olandese Robert Bauer.

”Sono particolarmente soddisfatto e orgoglioso che, oggi, a Oslo, i Capi delle Difese della NATO abbiano nominato l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone quale successore dell’attuale Chairman del Comitato Militare dell’Alleanza Atlantica, l’Ammiraglio Robert Bauer” si legge in una nota del ministro della Difesa, Guido Crosetto.

“Una decisione che è stata presa a stragrande maggioranza, nonostante la perdurante ostilità di alcuni Paesi dell’Alleanza, e che, in ogni caso, testimonia l’eccezionale profilo della candidatura italiana e del ruolo dell’Italia nel fondamentale supporto fornito all’Alleanza Atlantica e nello scenario internazionale. Si tratta, se mi è permesso dirlo, di un atto di riconoscimento della stima e del rispetto per il governo, la Presidenza del Consiglio e, in particolare, il Ministero alla Difesa. Un atto e un gesto che riconosce all’Italia un ruolo importante, nevralgico e fondamentale all’interno dell’Alleanza atlantica che vive un momento così difficile che è evidenziato non solo dalla perdurante guerra in Ucraina, ma anche dalle molteplici sfide multi-dominio e su vari fronti, Est e Sud, che attendono l’intera Alleanza. Rivolgo le mie più sincere congratulazioni all’ammiraglio Cavo Dragone che, sono certo, data la sua pluriennale e da tutti rispettata esperienza, saprà svolgere con rigore e serietà il suo compito”.

L’avvicendamento avverrà nel mese di gennaio 2025, quando l’ammiraglio Bauer completerà le attività del suo mandato e l’ammiraglio Cavo Dragone porterà a termine, a novembre 2024, l’incarico alla guida dello Stato maggiore Difesa italiano.

“Anche a nome dell’Italia, sono profondamente onorato di ricevere questo prestigioso incarico che svolgerò con impegno senza riserve per il successo dell’Alleanza Atlantica e l’affermazione dei suoi valori fondanti, libertà e democrazia”, ha dichiarato Cavo Dragone. “La NATO è in grado di offrire il suo pieno sostegno all’Ucraina e alle sfide che si profilano su scala internazionale. Colgo l’occasione per ringraziare l’ammiraglio Bauer per il lavoro straordinario che ha svolto e che mi ispirerà.”

Cavo Dragone, 66 anni, è entrato in Accademia navale nel 1976, diplomandosi nel 1980. Dopo un breve periodo a bordo della Fregata “Orsa” è stato scelto per frequentare le scuole di volo della Marina militare Usa e al rientro ha partecipato alla missione in Libano. Nel settembre 1991 diviene il primo comandante del Gruppo Aerei Combattenti sulla portaerei “Garibaldi” fino al 1993. L’11 settembre 2008 è chiamato al vertice del Raggruppamento Subacquei. Completa così la sua esperienza di comando a bordo di navi, di forze aeree e di forze speciali. Dal 13 ottobre 2011 al 17 ottobre 2014 ha ricoperto l’incarico di Comandante dell’Accademia navale. Dal 3 novembre 2014 al 26 giugno 2016 è stato capo del Comando Interforze per le operazioni delle Forze Speciali. Il 19 ottobre 2021 il Consiglio dei ministri lo promuove al grado di ammiraglio e lo nomina Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Leggi qui la nota biografica dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone