L’ Austria sceglie l’aereo da trasporto Embraer C-390 Millennium

Il 22 settembre i Ministero della Difesa austriaco ha annunciato di aver selezionato l’Embraer C-390 Millennium come nuova soluzione di trasporto tattico con un ordine previsto per il primo semestre del 2024 di almeno 4 esemplari al termine delle trattative tra l’azienda brasiliana e la Difesa di Vienna. Secondo Reuters il contratto avrà un valore di 520/600 milioni di euro con un costo medio di circa 130/150 milioni e ogni velivolo.

Il C-390 Millennium sta gradualmente ricavandosi una crescente quota nel mercato dei velivoli da trasporto tattico ed è stato già scelto da Brasile (19 aerei ordinati 6 consegnati), Portogallo (5 ordinati e uno consegnato), Ungheria (2 aerei ordinati) e Paesi Bassi (5 ordinati). Da quando è entrato in servizio con la Forza Aerea Brasiliana (FAB) nel 2019, la flotta di sei velivoli, tutti in versione da rifornimento aereo KC-390, ha accumulato più di 9.500 ore di volo con una disponibilità operativa di circa l’80% e un tasso di completamento della missione superiore al 99%, secondo quanto riferito da Embraer.

Il ministro della Difesa austriaco, Klaudia Tanner, ha riferito in una conferenza stampa di aver aperto negoziati con l’Olanda per attuare un ordine congiunto con i 5 velivoli ordinati dalla Reale Aeronautica Olandese (Koninklijke Luchtmacht) ai quali potrebbero aggiungersi anche uno o due tanker KC-390.

Nelle forze austriache i C-390 sostituiranno la flotta di 3 C-130K Hercules. L’ordine dall’Austria aumenterebbe il portafoglio ordini di Embraer per la sua unità di difesa poiché mira a raggiungere più paesi. L’aeronautica brasiliana ha ordinato 19 aerei C-390, mentre il Portogallo ne ha ordinati cinque e l’Ungheria ne ha firmati due. Anche la Repubblica Ceca, ha mostrato interesse per il velivolo brasiliano ed Embraer sembra guardare con ottimismo anche a Corea del Sud, India e Svezia. sono considerati potenziali acquirenti dell’aereo.

Il C-390 può operare su piste temporanee o non asfaltate come terra battuta, terra e ghiaia, ha un carico utile fino a 26 tonnellate e può volare a velocità fino a 470 nodi, rendendolo adatto ad un’ampia gamma di missioni come trasporto e rilascio di merci e truppe, evacuazione medica, ricerca e salvataggio, lotta antincendio e missioni umanitarie.

Foto Embraer