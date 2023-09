Test riuscito per il missile antinave MBDA Exocet MM40 B3c

Lancio di successo da parte della Marina francese del missile antinave di ultima generazione Exocet 40 Block 3c (MM40 B3c) di MBDA, effettuato dalla Fregata multi-missione (FREMM DA) Alsace, al largo delle coste dell’area di test missilistici della DGA dell’Ile du Levant, il 20 Settembre 2023.

L’Exocet MM40 B3c è un missile di ultima generazione della famiglia di missili antinave Exocet di MBDA, che può essere integrato su una vasta gamma di piattaforme che includono navi di superficie, sottomarini, caccia, elicotteri e batterie costiere. Versioni precedenti di Exocet sono in servizio con numerose Marine in tutto il mondo.

La generazione B3c si giova delle evoluzioni successive dell’Exocet, realizzate nel corso della sua vita operativa. L’Exocet MM40 B3c include tutte le caratteristiche per le quali il missile Exocet è conosciuto, in particolare la capacità di essere utilizzato in ogni condizione meteo e la grande flessibilità di uso. Inoltre, questa ultima versione del missile beneficia di una nuova tecnologia per il seeker e dello sviluppo di nuovi algoritmi, progettati per rispondere ai più recenti requisiti operativi della guerra navale.

Il CEO di MBDA Eric Béranger ha dichiarato: “Sono estremamente orgoglioso del successo di questo lancio di valutazione operativa dell’Exocet MM40 B3c, realizzato dalla fregata multi-missione Alsace. Il test dimostra le nuove capacità dell’ultima generazione del missile, i cui maggiori sviluppi lo mantengono all’avanguardia nei contesti ad alta intensità. L’Exocet è un veramente emblematico per MBDA, e questo successo è l’ulteriore prova delle capacità e dell’eccellenza tecnica delle persone di MBDA. Voglio ringraziare la DGA e la Marina nazionale francese per questo lancio”.

MBDA ha continuato a sviluppare l’Exocet fin dalla sua entrata in servizio. Questo ha consentito di adattare il missile alle nuove condizioni di conflitto mantenendo, allo stesso tempo, la sua eccezionale capacità di operare in ogni condizione meteorologica.

L’MM40 B3c è la risposta ai nuovi conflitti, che presentano uno spettro di minacce in evoluzione, in particolare nel combattimento ad alta intensità in ambienti complessi di guerra elettronica.

Fonte: comunicato MBDA