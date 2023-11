Il CDA di Leonardo approva i risultati al 30 settembre: ordini per 13,3 miliardi (+14,8%)

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi ieri sotto la presidenza di Stefano Pontecorvo, ha esaminato e approvato all’unanimità i risultati al 30 settembre 2023.

Questi i dati salienti:

Ordini +14,8%1 a 13,3 miliardi rispetto ai 11,6 miliardi del corrispondente periodo del 2022 (su base rettificata per escludere la contribuzione di Global Enterprise Solutions, venduta a luglio 2022)

Il portafoglio ordini supera i 40 miliardi di euro, con book to bill pari a ca. 1,3x

+4,8%1 i ricavi a 10,26 miliardi di euro (rispetto a 9,8 miliardi di euro del periodo a confronto)

EBITA pari a 644 milioni (+6,3%1 rispetto ai 606 milioni di euro dei primi nove mesi 2022)

Significativo miglioramento del FOCF che si attesta a -604 milioni di euro (+33,2%1 rispetto ai -904 milioni di euro nel periodo a confronto)

L’indebitamento netto di gruppo, pari a 3,8 miliardi di euro, si riduce di 546 milioni rispetto a 4,4 miliardi di euro dello scorso esercizio grazie al miglioramento del FOCF

Leonardo è investment grade per tutte e 3 le agenzie di rating. forte impegno a mantenere un solido profilo finanziario

Confermata la guidance 2023

Recupero delle aerostrutture in linea con le attese. confermato il raggiungimento del breakeven nel 2025

“I primi nove mesi 2023 – ha dichiarato Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo – confermano la solidità del business in linea con le aspettative. Leonardo ha incrementato il portafoglio ordini e ha confermato la propria competitività in tutte le aree di business. Le Aerostrutture stanno confermando il percorso di recupero in linea con le attese”.

“Tutti i principali indicatori economico finanziari – ha aggiunto Roberto Cingolani – stanno performando bene, con un buon incremento della redditività. La prevista riduzione dell’assorbimento di cassa infrannuale ha generato effetti positivi anche sulla riduzione dell’indebitamento netto”.

“Stiamo implementando il percorso di digitalizzazione dei processi e dei prodotti – conclude Roberto Cingolani – per rafforzare ulteriormente la competitività della nostra offerta, integrando al core business le nostre nuove aree di crescita nella Cyber e nello Spazio. Stiamo lavorando al nuovo Piano Industriale che presenteremo al mercato finanziario con i risultati del 2023”.

Risultati economico-finanziari dei primi nove mesi 2023

Nei primi nove mesi del 2023 si conferma l’ottima performance già registrata dal Gruppo nel 2022. Tale performance è poi maggiormente significativa confrontando i dati Rettificati, adeguati ai fini di rendere il confronto omogeneo e più rappresentativo, tenendo conto delle variazioni intervenute nel perimetro di consolidamento del Gruppo, come meglio specificato in seguito.

Gli Ordini registrano un deciso incremento del 13,3% che sale al 14,8% rispetto al dato di settembre 2022 Rettificato, trainati in particolare dalla componente Europea del business dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza, a conferma del rafforzamento della posizione di mercato del Gruppo nel settore. La crescita commerciale risulta ancor più marcata considerando che gli Ordini del periodo a confronto riflettevano la commessa dal Ministero della Polonia relativo agli elicotteri AW149.

I Ricavi sono in crescita del 3,5% (4,8% rispetto al dato Rettificato), grazie anche alla significativa ripresa delle Aerostrutture (+32% rispetto ai primi nove mesi del 2022) ed all’andamento dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza. Alla crescita dei Ricavi si affianca una crescita dell’EBITA del 4,0%, maggiormente evidente con riferimento al dato Rettificato (6,3%), ed una solida redditività in tutti i segmenti di business.

In netto miglioramento, del 32% (33% rispetto al dato Rettificato), il Free Operating Cash Flow del periodo, con conseguente positivo riflesso sull’Indebitamento Netto di Gruppo, in calo del 13% circa rispetto al periodo a confronto.

A questo link il comunicato integrale in PDF

A questo link la relazione finanziaria sui risultati al terzo trimestre del 2023