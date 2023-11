La NATO sceglie l’AEW&C Boeing E-7A per sostituire gli AWACS

La NATO Support and Procurement Agency (NSPA) ha reso noto la sua strategia di acquisizione per una capacità iniziale di sorveglianza e controllo futuri dell’Alleanza o iAFSC (initial Alliance Future Surveillance and Control). La NSPA sta lavorando per l’acquisizione di 6 aerei Wedgetail E-7A Airborne Early Warning and Control (AEW&C) prodotti dal gruppo Boeing, sfruttando una procedura FMS (Foreign Military Sales) USA.

L’attuale flotta E-3 AWACS (Airborne Warning and Control System) della NATO, che rappresenta una risorsa chiave ed unica per le capacità di sorveglianza aerea e controllo aerotrasportati, dovrebbe essere dismessa dal servizio intorno al 2035. Il programma iAFSC fornirà un primo step per mitigare i rischi legati ad un gap in tale capacità. Il Wedgetail sarà integrato, come uno degli elementi che contribuiscono, al ‘system of systems’ rappresentato dal sistema di sorveglianza e controllo futuro dell’Alleanza o AFSC (Alliance Future Surveillance and Control).

La strategia di acquisizione prescelta per il programma iAFSC prevede di soddisfare i requisiti definiti dai Comandi Strategici della NATO e le esigenze operative dell’Alleanza e degli Stati membri. Tale approccio ha riconosciuto i vantaggi derivanti dall’economia di scala, dalla comunanza e dall’interoperabilità legati all’acquisizione multinazionale di piattaforme militari già disponibili sul mercato (off-the-shelf). Garantisce inoltre una graduale transizione dalle capacità esistenti ad altre linee di sviluppo e al futuro.

Attraverso un rigoroso processo valutativo, l’NSPA, insieme alla NATO e agli esperti degli Stati membri, ha preso in considerazione le risposte alle richieste di informazioni (RFI, Requests of Infomation) e ai prezzi e disponibilità (P&A, Price & Availability), nonché le capacità delle aziende partecipanti. In tale ambito sono state condotte anche ricerche nell’industria di settore, fra cui programmi di acquisizione AEW&C comparabili come quelli realizzati in Australia, Corea del Sud, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti. Le Nazioni (Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Romania e Stati Uniti) che supportano la partnership del programma (Support Partnership Nations) e l’NSPA hanno concluso che il velivolo Boeing E-7A AEW&C Wedgetail è l’unico sistema conosciuto attualmente in grado di soddisfare i requisiti operativi essenziali richiesti dai Comandi Strategici ed i parametri prestazionali chiave e di disponibilità per la consegna entro i tempi richiesti. Si prevede che il Wedgetail raggiungerà la capacità operativa iniziale (IOC) nel 2031.

“Questo annuncio segna una pietra miliare significativa negli sforzi in corso della NATO per migliorare la propria preparazione e capacità negli anni a venire. La strategia di acquisizione da parte di NSPA di una soluzione multinazionale unica, FMS, è destinata a fornire una serie di vantaggi che rafforzeranno la capacità dell’Alleanza di rispondere alle sfide in continua evoluzione in materia di sicurezza,” ha commentato Stacy Cummings, Direttore Generale dell’NSPA, nel dare l’annuncio durante una riunione del Consiglio Nord Atlantico (NAC).

“Gli assetti aerei da sorveglianza e da ricognizione sono cruciali per la difesa collettiva della NATO e accolgo con favore l’impegno degli alleati a investire in capacità di alto livello. Mettendo in comune le risorse, gli alleati possono acquistare e gestire collettivamente importanti assetti che altrimenti sarebbero troppo costosi da acquistare per i singoli Paesi. Questo investimento in tecnologie all’avanguardia dimostra la forza della cooperazione transatlantica in materia di difesa mentre continuiamo ad adattarci a un mondo sempre più instabile,” ha commentato Jens Stoltenberg, Segretario Generale della NATO.

Foto Boeing