Dall’editore LoGisma tre volumi per celebrare i 100 anni dell’Aeronautica

Nell’anno che vede l’Aeronautica Militare Italiana festeggiare i suoi primi 100 anni di vita la Casa Editrice LoGisma presenta tre nuovi libri aeronautici.

Il primo si chiama “DALLE PICCHE ALLE TIGRI 55 ANNI DEL 9° STORMO A GRAZZANISE”, un’opera dove l’autore, Guglielmo Guglielmi, illustra con una galleria fotografica di ottima qualità la storia dello Stormo intitolato all’Asso della caccia italiana, Francesco Baracca, dalla sua ricostituzione a Grazzanise, il 27 settembre 1967, fino al 2022.

Nel secondo libro “ONDA 15 AL MUSEO A.M. E ALTRO SUI PELLICANI” l’autore, Giacomo De Ponti, racconta storie, missioni e aneddoti attorno a Onda 15, l’esemplare di HH-3F che oggi si può vedere al Museo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, sul Lago di Bracciano, per raccontare di una macchina fondamentale del Soccorso Aereo italiano.

Nella terza opera “EVOLUZIONE TECNICO-OPERATIVA DEGLI AEREI secondo le esigenze della Seconda Guerra Mondiale (1939-1945)” il generale a riposo A.M.I. Ferdinando Sguerri passa in rassegna una lunga serie di circostanze belliche che hanno richiesto nuove soluzioni tecniche e rapidissimi miglioramenti tecnico-produttivi in tutti i settori aeronautici. Complice il fatto che “se non si trova la soluzione, la trovano gli avversari”, tutti i Paesi belligeranti sono stati coinvolti in un’estenuante rincorsa, e la tecnologia aeronautica in quegli anni ha fatto enormi progressi, dall’affermazione del motore a reazione, ai sedili eiettabili, dall’impiego del radar e dei sistemi di navigazione agli impianti di pressurizzazione degli abitacoli.

Dalle Picche alle Tigri – 55 anni di storia fotografica del 9° Stormo

Una galleria fotografica di ottima qualità, e lunga 55 anni illustra la storia dello Stormo intitolato all’Asso della caccia italiana, Francesco Baracca, dalla sua ricostituzione a Grazzanise, il 27 settembre 1967, fino al 2022. “Dalle Picche alle Tigri – 55 anni del 9° Stormo a Grazzanise” è infatti un caleidoscopio di immagini e di ricordi della vita di un Reparto al servizio della Nazione e della collettività.

Le “Picche” ieri e le “Tigri” oggi, nella loro base casertana, hanno effettuato centinaia di operazioni, esercitazioni, meeting internazionali di cui il volume offre una precisa cronostoria, dagli anni Sessanta ai giorni nostri. Chi ha servito nello Stormo, chi ci ha lavorato e ci lavora ancora oggi, potrà ritrovare la testimonianza di tante attività, attraverso un corredo fotografico di grande valore, che sono solo la punta dell’iceberg rispetto ad una storia ben più lunga e gloriosa,

Autore: Guglielmo Guglielmi

Titolo: DALLE PICCHE ALLE TIGRI

55 ANNI DEL 9° STORMO A GRAZZANISE

Editore: LoGisma, 2023

Pagine: 276, ill. col., 21×29,7 cm

ISBN 978-88-94926-73-6

Prezzo: Euro 39,00

Evoluzione tecnico-operativa degli aerei (1939-45)

Se durante gli anni Venti e Trenta, l’evoluzione degli aerei, dei motori e degli equipaggiamenti di bordo era già stato significativo per l’affidabilità, le prestazioni, e si erano raggiunti numerosi traguardi sportivi da parte di molte nazioni all’avanguardia, la Seconda Guerra Mondiale determina un impellente cambio di passo. Si rendono subito indispensabili aeroplani che raggiungano ancora maggiori velocità, maggiori quote, maggiori capacità di trasporto e maggiore robustezza e sicurezza. Questo volume passa in rassegna una lunga serie di circostanze belliche che hanno richiesto nuove soluzioni tecniche e rapidissimi miglioramenti tecnico-produttivi in tutti i settori aeronautici.

Complice il fatto che “se non si trova la soluzione, la trovano gli avversari”, tutti i Paesi belligeranti sono stati coinvolti in un’estenuante rincorsa, e la tecnologia aeronautica in quegli anni ha fatto enormi progressi, dall’affermazione del motore a reazione, ai sedili eiettabili, dall’impiego del radar e dei sistemi di navigazione agli impianti di pressurizzazione degli abitacoli. I Paesi belligeranti hanno saputo dare il proprio contributo, e nonostante la tragicità del conflitto, quei traguardi tecnici hanno modellato l’aviazione che conosciamo oggi.

Ferdinando Sguerri è un generale a riposo dell’Aeronautica Militare Italiana. Come pilota ha svolto lunga attività di volo su aerei da caccia subsonici, transonici e supersonici. Nel 1956- 1957 ha fatto parte della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) “Cavallino Rampante” su F-86E, formazione che ha preceduto la costituzione delle “Frecce Tricolori”. Oltre le normali attività di comando, il gen. Sguerri ha prestato servizio presso lo Stato Maggiore Aeronautica e presso il Comando Supremo delle Forze Alleate in Europa (SHAPE). Ha scritto per riviste aeronautiche nazionali e pubblicato vari libri. Per anni è stato socio effettivo del “The International Institute for Strategic Studies” di Londra, grazie al quale ha approfondito le sue cognizioni storiche e affinato le capacità di osservatore e di analista delle situazioni politico-militari nazionali e internazionali.

Autore: Ferdinando Sguerri

Titolo: EVOLUZIONE TECNICO-OPERATIVA DEGLI AEREI

secondo le esigenze della Seconda Guerra Mondiale (1939-1945)

Editore: LoGisma, 2023

Pagine: 412, ill., 21×29,7 cm

ISBN 978-88-94926-75-0

Prezzo: Euro 37,50

Onda 15 al Museo A.M. e altro sui Pellicani – HH-3F Pelican vol. 2

Volare con l’HH-3F significa, significava portare in giro per il mondo un concentrato di storie meccaniche e avioniche impastate di ruvida intelligenza umana; vuol dire, voleva dire, sentirsi parte di un potente sistema portatore di salvezza, di sollievo, di sicurezza. E dopo lunghi anni di convivenza, ancora e di nuovo non finisco di provare stupore al grado di comprensione e di affidamento che l’equipaggio nella sua interezza e l’elicottero nella sua complessità sono, furono, in grado di creare, direi di concedersi a vicenda come un grande regalo meritato.

Storie, missioni e aneddoti attorno a Onda 15, l’esemplare di HH-3F che oggi si può vedere al Museo dell’Aeronautica Militara di Vigna di Valle, sul Lago di Bracciano, per raccontare di una macchina fondamentale del Soccorso Aereo italiano.

Autore: Giacomo De Ponti

Titolo: ONDA 15 AL MUSEO A.M. E ALTRO SUI PELLICANI

HH-3F Pelican vol. 2

Editore: LoGisma, 2023

Pagine: 110, ill. col., 21×29,7 cm

ISBN 978-88-94926-72-9

Prezzo: Euro 20,00

