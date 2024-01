Boni e Gaiani presentano a Viterbo i loro libri sul conflitto in Ucraina

Giovedì 17 gennaio, alle ore 17 nel foyer del Teatro Unione, in Piazza Giuseppe Verdi a Viterbo si terrà la presentazione dei libri sul conflitto in Ucraina “L’esercito russo che non abbiamo studiato” e “L’ultima guerra contro l’Europa” scritti rispettivamente dal generale Maurizio Boni e dal direttore di Analisi Difesa Gianandrea Gaiani.

Gli autori, entrambi firme del nostro web-magazine, presenteranno i volumi dialogando con il pubblico sui temi più rilevanti del conflitto e sulle sue conseguenze.

La presentazione è stata organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Viterbo cher ha dato il suo patrocinio all’iniziativa.

