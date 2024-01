Gaiani:”Perché nessuno cerca il negoziato con gli Houthi?”

La situazione nel Mar Rosso e a Gaza, la sfida posta dagli Houthi per la sicurezza navale nel Mar Rosso e l’assenza di tentativi di negoziare con la milizia yemenita (che invia i suoi rappresentanti a Mosca ma con i quali nessuno in Occidente ha aperto colloqui), il dilemma degli ostaggi israeliani e delle vittime civili palestinesi ma anche il punto sul conflitto in Ucraina.

Questi i temi dell’intervista al direttore di Analisi Difesa a TGCOM 24 M;EDIASET la sera del 25 gennaio.

