Sicurezza per le conversazioni offline: TelsyATMO

Proteggere i propri dati e comunicazioni dai rischi cyber è, oggi più che mai, estremamente importante per mettere in sicurezza i contenuti scambiati.

Infatti, dietro l’angolo si può nascondere ogni genere di pericolo, e le eventuali vulnerabilità dei sistemi in uso possono concorrere a mettere a repentaglio la nostra sicurezza. Così come questo avviene all’interno degli ambienti digitali, lo stesso accade con le tradizionali comunicazioni “analogiche”, come ad esempio le conversazioni scambiate in riunione o seduti nel proprio ufficio.

Questo tipo di dati posso infatti essere registrati in modo del tutto inconsapevole per l’utente. Per esempio, tramite applicazioni dannose o malware installati all’interno dei dispositivi mobili, si può attivare coercitivamente il registratore vocale ed esfiltrare informazioni di ogni genere, anche di carattere personale, confidenziale o strategico.

In questi casi occorre affidarsi a soluzioni che mettano in sicurezza i propri dispositivi mobili, come ad esempio spyware detector, antivirus, servizi gestiti di mobile security, come TelsyMobileDefender, o hardware, come i jammer audio TelsyATMO, e molto altro.

I jammer

I jammer (detti anche disturbatori o paralizzatori) sono apparati elettronici che trasmettono onde radio per impedire il funzionamento, o parte di questo, di una grande varietà di dispositivi digitali, come telefoni, radiocomandi, apparati WiFi, GPS, sensori antifurto wireless, microspie e molto altro, a seconda della tipologia.

Per fare un esempio di come funziona un jammer, immaginiamo due persone che parlano in una stanza. All’improvviso qualcuno accende uno stereo ad alto volume. Le persone continuano a parlare (trasmissione) ma non riescono più a sentirsi (ricezione).

I jammer sono quindi sostanzialmente apparati che disturbano le sezioni radioriceventi di altri apparati.

Perchè utilizzare un jammer?

Come accennato, durante una riunione di lavoro si è spesso esposti al rischio di intercettazioni finalizzate ad azioni di spionaggio o furto di informazioni.

In questo senso, un vettore di vulnerabilità è rappresentato dai dispositivi digitali mobili come smartphone, tablet e smartwatch. Questi, a causa dell’impossibilità di sapere se e quando un software ostile stia utilizzando il microfono, offrono pericolose occasioni ai malintenzionati.

Il sistema TelsyATMO nasce proprio dal bisogno di proteggere informazioni e comunicazioni sensibili o confidenziali contro i rischi derivati dal cosiddetto eavesdropping, ovvero l’attività di intercettare di nascosto comunicazioni.

TelsyATMO: il jammer audio ad ultrasuoni

All’apparenza un portaoggetti hi-tech, TelsyATMO è in realtà un jammer audio ad ultrasuoni che inibisce l’ascolto da parte di applicazioni malevole, presenti su smartphone compromessi, delle conversazioni vocali in corso.

Grazie a questa capacità, il sistema impedisce che qualsiasi conversazione scambiata in presenza di dispositivi mobili possa essere intercettata.

Che sia un tavolo con più di una persona a parlare o una videoconferenza nella propria postazione, TelsyATMO fornisce un efficiente scudo sonico in grado di schermare ogni onda sonora in entrata verso i dispositivi alloggiati al suo interno, impedendo a qualsiasi malware o App non desiderata di registrare suoni o conversazioni.

Le funzionalità di TelsyATMO

TelsyATMO è composto da un alloggiamento aperto nel quale è possibile riporre uno o più dispositivi mobili, come smartphone o smartwatch, garantendo che questi rimangano accessibili, visibili e raggiungibili grazie alla sua struttura trasparente.

In tal modo è sempre possibile avere evidenza a colpo d’occhio di eventuali notifiche, comunicazioni e stati del sistema.

Infatti, pur mantenendo inalterato il funzionamento del dispositivo alloggiato al suo interno, lo scudo sonico generato da TelsyATMO consente totale serenità anche in ambienti confidenziali o riservati.

All’interno dello spazio di alloggiamento, TelsyATMO emette segnali di disturbo ad ultrasuoni non udibili all’orecchio umano.

Grazie a questi ultrasuoni, che saturano i microfoni dei dispositivi in esso alloggiati, viene causata una distorsione dei segnali in ingresso tale da renderli irriconoscibili a qualsiasi oggetto in ascolto.

TelsyATMO è inoltre dotato di un caricatore wireless per la batteria dei dispositivi in esso alloggiati e di un sistema di illuminazione diffusa dimmerabile e controllabile a distanza, tramite un apposito telecomando.

La funzione di protezione sonica e la ricarica wireless per i dispositivi possono anche essere disattivate attraverso un semplice interruttore.

