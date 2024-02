Starlink anche per i militari russi: la smentita di Elon Musk

Il servizio di intelligence militare ucraino (GRU) guidato da Kyrylo Budanov, ha reso noto che le forze militari russe utilizzano i sistemi satellitari Starlink a supporto dei loro attacchi e ha pubblicato come prova la registrazione di una conversazione intercettata tra due soldati russi. I terminali Starlink, che utilizzano una costellazione di satelliti a bassa orbita gestiti dalla società SpaceX di Elon Musk per fornire comunicazioni ad alta velocità, sono stati fondamentali per consentire le comunicazioni e il trasferimento dati delle forze ucraine.

I terminali Starlink utilizzati dai militari russi sarebbero stati acquistati a Dubai con account già attivati. I servizi Internet via satellite di SpaceX non sono forniti sul territorio della Russia e nelle regioni ucraine sotto il controllo dui Mosca e l’azienda nei giorni scorsi ha precisato di “non fare affari di alcun tipo con il governo russo o i suoi militari”.

Tuttavia secondo fonti russe vi sono aree lungo la prima linea in cui la copertura offerta dalla rete Starlink raggiunge le postazioni delle truppe russe (che peraltro stanno avanzando a piccoli passi su più fronti), soprattutto nelle regioni di Kherson e Zaporizhia, controllate dalle Forze armate russe.

“Numerose notizie false sostengono che SpaceX stia vendendo terminali Starlink alla Russia. Questo è categoricamente falso. Per quanto ne sappiamo, nessuno Starlink è stato venduto direttamente o indirettamente alla Russia” ha scritto oggi Musk sul social di sua proprietà X.

In realtà la smentita di Musk esclude solo la vendita diretta a organizzazioni russe di terminali Starlink da parte di SpaceX, non che tali terminali possano essere finiti in mano ai militari di Mosca attraverso triangolazioni o altre strade.