Boeing ottiene una commessa per sette ulteriori elicotteri MH-139A

La U.S. Air Force ha siglato con Boeing un contratto da 178 milioni di dollari per produrre 7 elicotteri MH-139A fornendo al contempo supporto sul fronte della sostenibilità e della formazione. Questo ordine porta a 26 il numero totale di aeromobili sotto contratto.

L’aggiudicazione arriva subito dopo il primo volo del primo elicottero nel dicembre 2023. Con il primo aeromobile di produzione attualmente in fase di ulteriori test e altri velivoli in varie fasi di produzione, Boeing è sulla buona strada per consegnare i primi aeromobili LRIP (Low-Rate Initial Production) all’Air Force quest’estate.

L’MH-139 è un elicottero multi-missione progettato per il pattugliamento, il soccorso, la ricerca e il trasporto di truppe e carichi. Basato sul comprovato elicottero AW139 di Leonardo Helicopters e dotato di equipaggiamento militare personalizzato da Boeing, l’MH-139 incorpora tecnologie avanzate all’avanguardia.

