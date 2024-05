Accordo Lockheed Martin – Oesia per produrre in Spagna componenti per i missili Patriot PAC 3 MSE

La Spagna ha accettato di fornire all’Ucraina aklcuni missili Patriot ma si appresta a produrre componenti per la versione più avanzata dello stesso sistema di difesa aerea. Lockheed Martin (NYSE: LMT) ha firmato il 22 aprile un Memorandum of Understanding (MOU) con Grupo Oesía per la futura produzione in Spagna di componenti del sistema missilistico da difesa aerea Patriot Advanced Capability – 3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE).

“Il Memorandum d’Intesa offre al Grupo Oesia l’opportunità di produrre parti PAC-3 MSE per clienti in tutto il mondo e apre la strada alla Spagna per unirsi alla comunità mondiale di utenti del missile PAC-3” si legge nel comunicato del gruppo industriale spagnolo che aggkunge: “Dopo un riuscito trasferimento di know-how e assistenza, Grupo Oesía produrrà cavi e cablaggi elettronici PAC-3 MSE altamente specializzati per la catena di fornitura globale PAC-3 MSE”.

“La nostra collaborazione con Grupo Oesía porterà competenze industriali critiche in Spagna, potenziando le sue capacità di difesa aerea e missilistica integrata (IAMD) contro le crescenti minacce”, ha affermato Brenda Davidson, vicepresidente dei programmi PAC-3 presso Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Il PAC-3 MSE fornirà una maggiore capacità ai battaglioni Patriot spagnoli di difesa dai missili balistici tattici, missili da crociera, minacce avanzate e aerei.

L’intercettore PAC-3 MSE di Lockheed Martin è un intercettore missilistico avanzato che protegge dalle minacce in arrivo attraverso il contatto corpo a corpo, che fornisce esponenzialmente più energia cinetica sul bersaglio di quella che può essere ottenuta con i meccanismi di frammentazione dell’esplosione. 15 paesi hanno scelto il PAC-3 per le capacità di difesa aerea e missilistica per difendersi dalle minacce moderne.

“Questo accordo, il primo basato sull’Accordo quadro di collaborazione strategica firmato durante l’Air Show di Parigi lo scorso anno, si concentra su nuove opportunità di partecipazione a nuovi e importanti programmi di deterrenza tecnologica nazionali e internazionali”, ha affermato Héctor Roldán, COO del Grupo Oesía. “Questo nuovo accordo conferma la soddisfazione di Lockheed Martin per le nostre prestazioni operative come fornitore d’élite riconosciuto”.

Lockheed Martin ha concordato con l’US Army di raggiungere un tasso di produzione annuale di 550 missili nel suo sito di produzione in Arkansas. In un’intervista di dicembre con Defense News, Brenda Davidson, vicepresidente della società per i programmi PAC-3, ha affermato di aver raggiunto i 500 all’anno.

La NATO Support and Procurement Agency ha recentemente assegnato un contratto per conto di Germania, Paesi Bassi, Romania e Spagna per l’acquisizione di 1.000 missili potenziati guidati PAC-2, il predecessore della variante PAC-3 MSE L’accordo, del valore di 5,6 miliardi di dollari, è andato a COMLOG, una joint venture con sede in Germania tra Raytheon e MBDA. Le due società si impegnano ad aumentare la capacità produttiva europea di questi missili.

In una recente intervista con Defense News, Tom Laliberty, presidente dei sistemi di difesa terrestre e aerea di Raytheon, ha affermato che gli ordini di gruppo consentono agli stati di ottenere sconti sul prezzo elevato del sistema Patriot.

L’offensiva commerciale di Lockheed Martin e Raytheon in Europa sembra puntare a sfruttare i limiti della concorrenza europea, di fatto il solo sistema SAMP/T di Eurosam (Thales e MBDA) per acquisire la gran parte del mercato europeo dei sistemi di difesa aerea a medio raggio e antimissile. I bassi ratei di produzione dei missili Aster del sistema SAMP/T cozzano con la necessità di rimpinguare in fretta le scorte di magazzino e allo stesso tempo di rifornire l’Ucraina.

Foto Lockheed Martin