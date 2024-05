Gaiani: “A Kharkiv e Sumy i russi puntano a mettere in sicurezza i confini con l’Ucraina”

Il direttore di Analisi Difesa ospite a Giù la Maschera, il programma di Radio 1 RAI condotto da Marcello Foa con Peter Gomez.

Il mondo è sconvolto da due conflitti che stanno distruggendo le vite di migliaia di persone. Ucraina e Gaza sono terre in cui la devastazione la fa da padrona e, cosa ancora più preoccupante, non si vedono spiragli di luce in fondo al tunnel.

Ne parliamo con Marco Tarquinio, già direttore di “Avvenire” e candidato alle elezioni europee per il Partito Democratico; Gianandrea Gaiani, analista strategico; Gabriele Segre, direttore della Fondazione Vittorio Dan Segre e editorialista di Domani.

Ascolta il programma qui sotto a questo link.

L’intervista a Gianandrea Gaiani tra i minuti 5 e 20

https://www.raiplaysound.it/audio/2024/05/Giu-la-maschera-del-13052024-915e0345-c551-498d-ab47-e57a4eb61bca.html